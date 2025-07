Gonzalo García vibra com artilharia do Mundial: "Quem poderia imaginar?"

Gonzalo García é uma das grandes sensações dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O atacante revelado pelas categorias de base do Real Madrid é um dos artilheiros da competição, com quatro gols, e neste sábado novamente foi às redes, ajudando sua equipe a vencer o Borussia Dortmund por 3 a 2.

Passada a classificação para a semifinal do Mundial, Gonzalo García comentou sobre seu desempenho na competição e admitiu ter se surpreendido como as coisas têm acontecido nos EUA.

"Está indo tudo muito bem, também é verdade que tenho trabalhado durante todo esse tempo para aproveitar as oportunidades. Ao final, com todo o trabalho, com tudo o que venho fazendo há tempo, podemos esperar boas atuações, mas fazer quatro gols em uma Copa do Mundo de Clubes... quem poderia imaginar?", disse Gonzalo García à CazéTV.

Aos 21 anos, Gonzalo García chegou a ser relacionado para algumas partidas do Real Madrid e até foi acionado na reta final de alguns jogos sob o comando de Carlo Ancelotti, mas foi após a chegada do novo treinador, Xabi Alonso, que ele ganhou mais espaço e pôde mostrar do que é capaz.

O Real Madrid, que inicialmente tinha planos de emprestá-lo para alguma outra equipe, agora já estuda mantê-lo no elenco para a nova temporada.

Na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Real Madrid agora terá pela frente o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, na disputa pela vaga na grande decisão do torneio. Caso vença o Mundial, cada jogador ganhará 1 milhão de euros como premiação do clube espanhol, mas Gonzalo García prefere não focar nisso.

"Sinceramente não pensei nisso ainda [em como gastar a premiação]. Para mim não tem muita importância, só quero ganhar jogos e ganhar a Copa do Mundo de clubes também", concluiu.