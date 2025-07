Golaço, emoção e frustração: como foi a despedida de Estêvão do Palmeiras contra futuro clube

Estêvão viveu uma noite de grandes emoções nesta sexta-feira. A joia formada na base do Palmeiras se despediu de clube formador no duelo contra o Chelsea, seu futuro clube. E a despedida teve golaço, emoção e frustração. Foi dos pés dele o único gol palmeirense na derrota por 2 a 1 que culminou na eliminação da equipe brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O garoto de 18 anos ainda não havia desencantado na competição. Nos últimos dias, inclusive, vinha sofrendo fortes cobranças, principalmente depois de revelar que estava tendo dificuldades para focar no Palmeiras às vésperas de sua despedida, que a cada jogo, estava sendo adiada.

E foi contra o Chelsea que ele teve seu melhor desempenho entre os quatro jogos disputados na competição e que finalmente conseguiu marcar. Com isso, deixou seu adeus com uma marca importante. Estêvão marcou aos sete minutos do segundo tempo e empatou a partida para o Palmeiras. Ele driblou a marcação e soltou uma pancada, que ainda acertou a trave antes de balançar a rede. Cole Palmer havia aberto o placar ainda no primeiro tempo.

Após o tento, comemorou fervorosamente com os companheiros o gol que colocava o Palmeiras de volta na disputa. Enquanto isso, lidava com os embates contra os atletas com os quais, em breve, dividirá o vestiário. O gol solitário de Estêvão não foi o suficiente para o Palmeiras, que numa falha de Weverton após desvio de Giay, colocou fim ao sonho do Verdão no Mundial à passagem de Estevão no clube brasileiro.

"Feliz por ter ajudado a equipe com o gol, infelizmente não foi o resultado que queríamos. Mas demos nosso máximo em campo. Seguir em frente agradecer a Deus por tudo o que o Palmeiras me proporcionou nesse tempo. Agradecer a Deus por ter colocado o Abel e o Palmeiras na minha vida. O clube que me abriu as portas e que fui feliz. Eu e minha família somos muito gratos. Sentimento imenso de gratidão e vou levar para o resto da minha vida", disse Estêvão.

Após o apito final, Estêvão foi flagrado emocionado em campo com o fim do sonho palmeirense no Mundial. Por outro lado, já começou a se enturmar com os futuros companheiros e no gramado mesmo, cumprimentou e conversou com alguns jogadores do Chelsea.

A joia formada nas categorias de base do Palmeiras se despede, então, com 83 jogos, 27 gols e dois títulos: Brasileiro (2023) e Paulista (2024) em dois anos. A negociação com o Chelsea estava selada desde junho de 2024. A negociação girou em torno de 61 milhões de euros (R$ 358 milhões na época).