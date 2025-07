Verstappen faz a pole e larga na frente em Silverstone; Bortoleto é o 16º

Max Verstappen, da Red Bull, fez a pole position e larga em primeiro no GP de Silverstone, na Grã-Bretanha. O brasileiro Gabriel Bortoleto larga em 16º.

O que aconteceu

Max Verstappen fez a pole com 1:24.892 já com o cronômetro zerado. Oscar Piastri foi o segundo colocado 0.103 atrás, e Lando Norris o terceiro a 0.118 do tempo de Verstappen.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi um dos eliminados no Q1 e larga na 16ª posição. Ele rodou no terceiro treino livre, hoje mais cedo, e precisou trocar o assoalho do carro para o modelo antigo, portanto sem as atualizações que a Sauber trouxe para Silverstone. Ainda assim, ele ficou à frente do companheiro Hulkenberg, que larga em 19º.

Além dos pilotos da Sauber, também foram eliminados no Q1 Lawson, Stroll e Colapinto. A primeira parte do treino chegou a ser paralisada após Franco Colapinto, da Alpine, rodar em uma curva.

Já no Q2, foram eliminados os seguintes pilotos: Ocon, Albon, Hadjar, Tsunoda e Sainz. Com a queda das duas Williams, o calouro Oliver Bearman, da Haas, conseguiu chegar no Q3 — ele fez o 8º tempo, mas perdeu dez posições no grid por uma batida em bandeira vermelha durante o último treino livre.

Além de Bearman, Antonelli também perdeu posições por causa de punição. O italiano da Mercedes fez o 7º tempo, mas perdeu três posições por causa da batida com Verstappen no GP da Áustria.

Confira o grid final de largada para o GP de Silverstone:

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Oscar Piastri (McLaren)

3º Lando Norris (McLaren)

4º George Russel (Mercedes)

5º Lewis Hamilton (Ferrari)

6º Charles Leclerc (Ferrari)

7º Fernando Alonso (Aston Martin)

8º Pierre Gasly (Alpine)

9º Carlos Sainz (Williams)

10º Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

11º Yuki Tsunoda (Red Bull)

12º Isack Hadjar (RB)

13º Alex Albon (Williams)

14º Esteban Ocon (Hass)

15º Liam Lawson (RB)

16º Gabriel Bortoleto (Sauber)

17º Lance Stroll (Aston Martin)

18º Oliver Bearman (Hass)

19º Nico Hulkenberg (Sauber)

20º Franco Colapinto (Alpine)