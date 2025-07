Fonseca se despede de Wimbledon com recordes, 100 pontos e R$ 1,1 milhão

Disputando o icônico Grand Slam inglês pela primeira vez na carreira, João Fonseca quebrou marcas em Wimbledon e faturou pontos e premiação milionária por avançar até a terceira rodada.

Saldo da grama de Wimbledon

Fonseca bateu duas marcas em sua campanha aos 18 anos e dez meses. Virou o tenista mais jovem em 11 anos a chegar à fase de 32 tenistas em Wimbledon e o primeiro brasileiro em tal rodada desde 2010.

O carioca também igualou um feito do ex-número 1 Andy Roddick. É o mais jovem desde a lenda dos EUA a vencer duas partidas em Wimbledon e Roland Garros na mesma temporada.

Com o resultado, João somou mais 100 pontos no ranking da ATP e furou provisoriamente o top 50. Ele entrou no torneio em #54 e sem defender pontos, porque parou no qualificatório de Wimbledon no ano passado, e já saltou posições. Neste momento, ocupa a 47ª posição no Live Ranking da ATP - a atualização do ranking oficial será na segunda, dia 14.

Fonseca ainda volta de Londres embolsando 152 mil libras esterlinas (R$ 1,1 milhão). Com isso, ele beira a casa dos R$ 10 milhões de premiação conquistada na carreira.

O brasileiro deve voltar às quadras para o Masters 1000 de Toronto, no final de julho. Ele está inscrito para a disputa do torneio na quadra dura após ter disputado a gira da grama europeia pela primeira vez na elite do circuito — no ano passado, mesclou torneios de nível Challenger com ATP.