Resta um: Fluminense terá tira-teima por duelo Brasil x Europa no Mundial

Do UOL, em São Paulo

Único remanescente do Brasil e ainda invicto no Mundial, o Fluminense vai encarar o Chelsea na semi com a "missão" de desempatar o confronto entre times brasileiros e europeus.

O que aconteceu

O "placar" está empatado no momento, com três vitórias para cada lado e dois empates. Todos quatro representantes brasileiros encararam duas vezes adversários da Europa no torneio realizado nos EUA.

Dos oito duelos já disputados, cinco foram pela fase de grupos e três no mata-mata. Os brasileiros largaram em vantagem, mas emendaram três derrotas seguidas e levaram a "reação".

Jogadores do Botafogo comemoram vitória sobre o PSG, no mUNDIAL Imagem: Daniel Cole/Reuters

Os três cariocas venceram um jogo, mas só o Fluminense não perdeu para europeus. O Tricolor das Laranjeiras teve uma vitória (sobre a Inter de Milão, nas oitavas) e um empate (com o Borussia Dortmund, na fase de grupos). Já Flamengo, Botafogo e Palmeiras se despediram do torneio com um revés para rival da Europa na bagagem.

Se bater o Chelsea, o Flu enfrentará outro europeu na final. Isso porque todos os times ainda vivos no outro lado do chaveamento são de lá: PSG, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid.

Estêvão em ação durante Palmeiras x Chelsea, partida do Mundial Imagem: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Entre os brasileiros, o Palmeiras foi o único que não teve nenhuma vitória nesses duelos. O Alviverde de Abel Ferreira empatou sem gols com o Porto na fase de grupos e caiu nas quartas para o Chelsea, por 2 a 1, nos dois jogos em que enfrentou europeus.

Brasil x Europa no Mundial

Fase de grupos

Palmeiras 0 x 0 Porto

0 x 0 Porto Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

0 x 0 Borussia Dortmund PSG 0 x 1 Botafogo

Flamengo 3 x 1 Chelsea

3 x 1 Chelsea Botafogo 0 x 1 Atlético de Madri

Mata-mata

Bayern de Munique 4 x 2 Flamengo (oitavas)

(oitavas) Fluminense 2 x 0 Inter (oitavas)

2 x 0 Inter (oitavas) Palmeiras 1 x 2 Chelsea (quartas)

Rendimento do quarteto

Fluminense: 1 vitória (Inter de Milão) e 1 empate (Borussia Dortmund)

Botafogo: 1 vitória (PSG) e 1 derrota (Atlético de Madri)

Flamengo: 1 vitória (Chelsea) e 1 derrota (Bayern de Munique

Palmeiras: 1 empate (Porto) e 1 derrota (Chelsea)