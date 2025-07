Fla volta aos treinos sem capitão e com urgência no mercado após Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo começa hoje a se reorganizar e juntar os cacos depois do Mundial de Clubes.

O time se reapresenta no Ninho do Urubu para o primeiro treino desde a eliminação diante do Bayern de Munique. E com algumas lacunas. A maior delas é a saída de Gerson, capitão do time.

Ao mesmo tempo, a diretoria tem como missão nesse período acelerar os movimentos no mercado para fechar contratações necessárias. Não só por causa da ida do meio-campista para o Zenit, da Rússia.

A missão é usar devidamente os R$ 160 milhões que o clube recebeu como multa rescisória paga pelos russos. Não é o único dinheiro em caixa disponível, já que o Fla já planejava contratações mesmo antes de perder Gerson.

Quem é o líder?

A saída de Gerson implica um ajuste de comportamento do time pelo lado direito, sobretudo diante do entendimento com Wesley ou Varela por ali.

O Flamengo não tem um meia pensador do jogo pelo setor. As alternativas aceleram mais, como Luiz Araújo.

Hoje, a tendência é que ele seja o titular na volta do Flamengo a campo, dia 12, contra o São Paulo, no Maracanã. Sobre a faixa de capitão, em si, o Flamengo tem jogadores experientes em profusão.

Mas mesmo o capitão "automático", que é Bruno Henrique, pode não ter vida longa na temporada, diante do risco de suspensão por causa da investigação sobre apostas.

Vai para onde com esse dinheiro?

Uma das soluções para manter o elenco do Flamengo robusto é Carrascal. É o nome que já veio a público antes mesmo do Mundial e é em quem o Flamengo pretende investir de imediato.

O papel dele é para ser o tal reserva do Arrascaeta. A função que o Flamengo desde 2019 não tem alguém para abraçar com segurança.

A diretoria quer ainda um ponta, independentemente da substituição de Gerson.

E o clima com Pedro?

O Flamengo também precisa esclarecer e apaziguar a situação envolvendo Pedro.

A informação trazida por Mauro Cezar Pereira de que um integrante do departamento de futebol toparia vender o atacante por 15 milhões de euros chacoalhou o ambiente.

Pedro mais uma vez precisa lidar com a perda de espaço, como se viu no Mundial, justificada por Filipe Luís como uma consequência de ainda não estar 100% fisicamente após a grave lesão no joelho.

E olha que, no meio disso tudo, o Flamengo é líder do Brasileirão e vai começar o mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil.