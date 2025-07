Flamengo acerta a contratação de Michael Johnston, atacante irlandês

O Flamengo acertou neste sábado a contratação do atacante irlandês Michael Johnston. O jogador tem 26 anos e os direitos federativos pertenciam ao West Bromwich, da Inglaterra. A informação foi divulgada pelo portal inglês "Express & Star."

Ainda segundo a publicação, a transação custou ao Flamengo 5 milhões de libras (aproximadamente R$ 38 milhões). Mas também envolve algumas premiações por meta.

O jogador tem 26 gols em 181 jogos ao longo da carreira. Cria do Celtic da Escócia, ele se destacou no futebol europeu pelo Vitória de Guimarães de Portugal. O atacante integrava o elenco do West Brom desde 2023.

A princípio, a contratação do irlandês não teria vínculo com uma possível saída de Pedro. O centroavante não estaria satisfeito em não ser muito utilizado por Filipe Luís e planejaria uma saída da Gávea.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será no próximo sábado (12), pela 13ª rodada do Brasileirão. Os cariocas irão receber o São Paulo no Maracanã, às 16h30 (de Brasília).