Fake? Diego Lopes acusa Jean Silva de "criar rivalidade" antes de luta no Noche UFC

Dois dos principais pesos-penas (66 kg) em atividade no Ultimate atualmente, Diego Lopes e Jean Silva foram escalados para se enfrentarem na luta principal do Noche UFC. Entretanto, antes mesmo de serem convocados para colidirem no card programado para setembro, os brasileiros já tinham uma espécie de histórico estabelecido. Para o manauara radicado no México, porém, a rixa não passou de uma tentativa de 'Lord' criar uma rivalidade entre os dois.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o especialista em jiu-jitsu desmentiu a versão de Jean Silva sobre um antigo encontro de bastidores entre os dois. À época, o representante da 'Fighting Nerds' alegou que Lopes adentrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes no evento, menos ele próprio, o ignorando completamente. O 'Franja', por sua vez, não só rechaça tal narrativa dos fatos, como acusa o compatriota de ter sido indelicado na ocasião.

"Até hoje estou tentando entender o que aconteceu (risos). Realmente não sei qual foi a bronca dele comigo. Lembro que ele mencionou de um evento que a gente estava e falou que eu não cumprimentei ele. Eles passaram na minha frente, a mulher dele falou comigo e ele não falou comigo, continuou andando. Aí depois ele inventou uma 'pá' de coisas. O cara tentou cavar uma rivalidade. Eu sei o que fiz, não fiz nada demais. Então estou tranquilo sobre isso. É o que ele faz nas lutas dele, sempre tenta buscar um motivo para chamar atenção. Não sou um cara assim. Tudo que ele fala, realmente não tem sentido algum, porque nunca fiz nada para ele. Acho que quis criar uma rivalidade", opinou Diego.

Atento aos detalhes

Após bater na trave pelo título em abril, contra Alexander Volkanovski, Lopes quer voltar à coluna das vitórias. E, para se aproximar novamente de uma eventual disputa pelo cinturão, o manauara se atenta aos mínimos detalhes, como, por exemplo, o perfil dos adversários que Jean, seu próximo rival, enfrentou até aqui no UFC. Na visão do faixa-preta, o fato de ser um atleta destro pode dificultar a preparação do 'Lord' que, nas últimas rodadas, mediu forças contra oponentes canhotos.

"Ele é um cara que em quase todas as lutas dele só tem lutado contra caras canhotos. Então fazer uma estratégia para um cara canhoto e depois mudar completamente para um destro é algo diferente. Essa vai ser a pequena diferença para essa luta. E se ele quer brigar, a gente vai sair para brigar também. É o que eu gosto. Só espero que ele não seja como os outros, que ficam correndo de um lado para o outro só tentando marcar ponto. Se ele gosta de brigar, vamos brigar", projetou Diego.

Atual número 3 do ranking, Lopes segue como um dos postulantes ao título da categoria, apesar da derrota recente para o atual campeão Volkanovski. Por sua vez, Jean Silva, décimo colocado, briga para se consolidar de vez no pelotão de elite da divisão. Invicto na companhia, o atleta da 'Fighting Nerds' pode conquistar o 'title shot' caso vença e convença contra Diego no Noche UFC.

