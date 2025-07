Estêvão se emociona após último jogo pelo Palmeiras: "Coração quebrado"

Estêvão não conteve a emoção após a derrota do Palmeiras para o Chelsea, por 2 a 1, nesta sexta-feira, no Lincoln Field, na Filadélfia, nos EUA, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

O atacante, autor do único gol do Verdão no confronto, disputou sua última partida pelo clube que o revelou para o futebol e agora se transferirá justamente para o Chelsea, adversário da noite.

"Coração quebrado, porque só a gente sabe o quanto trabalhamos para deixar nosso máximo em campo. Cada um deixou seu máximo, isso é o mais importante. Muito orgulho de ter feito parte desse elenco. Eu e minha família agradecemos por tudo o que o Palmeiras fez pela frente", disse Estêvão ao DAZN.

Aos 18 anos, Estêvão é um dos jovens jogadores brasileiros mais promissores da atualidade. O atacante foi contratado pelo Chelsea para reforçar um elenco de pouca idade, mas extremamente talentoso. Nesta sexta-feira, ele teve a chance de estender sua passagem pelo Palmeiras, mas a equipe comandada por Abel Ferreira não evitou o revés para os ingleses.

"Muito orgulho de fazer parte desse time, fui muito feliz, todos os companheiros, comissão, sempre me abraçaram desde o começo. Triste estar me despedindo desse jeito", prosseguiu Estêvão.

Por fim, a "Cria da Academia" fez questão de deixar um recado para a torcida palmeirense.

"Torcida, muito obrigado pelo apoio de vocês, foram fundamentais para mim. Espero que vocês nunca esqueçam de mim, porque eu nunca vou me esquecer de vocês", concluiu.