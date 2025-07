Estêvão se despede do Palmeiras e agradece apoio da torcida: "Grande prazer e privilégio vestir a camisa"

Estêvão fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras na derrota por 2 a 1 para o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Neste sábado, o jogador publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais agradecendo ao clube e aos torcedores pelo apoio em sua passagem.

"Obrigado Palmeiras. Sou eternamente grato ao Palmeiras por tudo que me proporcionou ao longe desse tempo, atletas e comissão da base ao profissional, torcedores, todos vocês foram fundamentais para eu chegar até onde eu cheguei, foi um grande prazer e privilégio vestir a camisa Palmeiras que vai ficar marcada pro resto da minha história, mais um vez muito obrigado", escreveu na publicação.

A Cria da Academia agora se apresentará justamente ao Chelsea, onde dará início a um novo capítulo de sua carreira. O time inglês acertou a compra de Estêvão em junho de 2024, mas no acordo o Verdão só permitiu sua ida após a disputa do Mundial. Estêvão até marcou um gol contra os Blues, mas não foi o suficiente para manter o Verdão vivo no torneio.

Após a partida de sexta-feira, que aconteceu no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), Estêvão discursou no vestiário e se despediu dos companheiros. Além disso, a joia da base palmeirense também recebeu mensagem de apoio do técnico Abel Ferreira.

"Às vezes passo mais tempo com vocês do que com minha família. Vou estar realizando um sonho e quero agradecer a todos vocês que me acolheram desde a base, estiveram comigo, me deram bons conselhos. Podem ter certeza que aprendi com cada um de vocês, todos da comissão também. Gratidão eterna. No momento mais difícil da minha vida vocês estiveram comigo e enquanto estiver lá seguirei torcendo por vocês. Espero que nos outros campeonatos vocês deem o máximo e possam conquistá-los", declarou Estêvão.

Sem Estêvão, o Palmeiras dá sequência à temporada de 2025 e ainda disputa o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. O próximo compromisso marcado para a equipe de Abel Ferreira é contra o Mirassol, no dia 16, pelo Brasileirão, a partir das 19 horas (de Brasília).