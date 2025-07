Estêvão se despede do Palmeiras com o 'coração quebrado': 'Orgulho de fazer parte deste elenco'

Autor do gol do Palmeiras na derrota para o Chelsea, nesta sexta-feira, na Filadélfia, Estêvâo se despediu da torcida palmeirense porque vai se transferir para a equipe inglesa e admitiu grande tristeza pela eliminação no Mundial.

"Coração quebrado. Lutamos até o gim. Sei que todos deram o seu máximo, mas não foi possível", disse o jogador, que aproveitou para agradecer o clube e a torcida.

"Orgulho por fazer parte deste elenco. O Palmeiras sempre estará no meu coração. Fui muito feliz e agradeço o apoio recebido pela diretoria, comissão técnica e companheiros dede o meu início", disse Estevão.

Para a torcida palmeirense, o jogador reservou uma mensagem final. "Não esqueçam de mim porque eu nunca irei esquecer de vocês e do Palmeiras."