Especulado em times europeus, Richard Ríos despista sobre futuro no Palmeiras: "Não tem nada concreto"

O meio-campista Richard Ríos foi um dos destaques do Palmeiras durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Especulado no mercado europeu, o colombiano despistou sobre seu futuro no clube após a eliminação no torneio, na última sexta-feira. O Verdão caiu nas quartas de final depois de perder por 2 a 1 para o Chelsea, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

"O que eu sei é o que vocês sabem. Só especulações mesmo. Acho que até agora não chegou nada no Palmeiras. Então, se não chegar nada no clube, não é notificado nada para mim. então, não tenho como falar sobre isso porque realmente não tem nada concreto para mim", disse na zona mista após a partida.

Durante o torneio, o nome de Ríos foi especulado em times como Porto, Inter de Milão, Nottingham Forest e Atlético de Madrid, de acordo com imprensa europeia. O jornal As, da Espanha, apontou que o colombiano seria um pedido de Simeone para reforçar o time espanhol.

Richard Ríos é um dos titulares do Palmeiras e tem contrato válido até o fim de 2028, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 638 milhões).O colombiano de 25 anos foi titular em todos os compromissos do Verdão no Mundial.

O camisa 8 do Verdão chegou ao clube em 2023 depois de se destacar no Guarani no Campeonato Paulista. Ao todo, ele disputou 137 jogos e marcou 11 gols.

Antes mesmo do início do Mundial, Leila Pereira já sabia do assédio que alguns de seus jogadores poderia receber. Contudo, a mandatária mostrou-se segura enquanto a manutenção do elenco, já que enfatizou a vigência dos contratos e reforçou que uma negociação só ocorre se há interesse em todas as partes.

Por enquanto, Ríos segue à disposição de Abel Ferreira e, junto do Palmeiras, volta para o Brasil e foca nos outros torneios que o clube tem pela frente: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.