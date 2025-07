Entenda por que o Corinthians se retirou da negociação com o Sporting por Biel

O Corinthians não conseguiu chegar a um acordo com o Sporting, de Portugal, e encerrou as conversas pela contratação do atacante Biel. A diferença entre o valor exigido pelos portugueses e o oferecido pelo Timão pesou para que o clube alvinegro se retirasse da negociação.

O Corinthians já havia acertado bases salariais e tempo de contrato com o estafe do jogador. Restava, portanto, um acordo com o Sporting.

O Timão inicialmente propôs um empréstimo, rejeitado pelos lusitanos. Posteriormente, o clube fez uma nova tentativa, desta vez de compra, para adquirir uma fatia menor dos direitos econômicos do atleta. A oferta, contudo, foi mais uma vez rechaçada.

Como apurou a Gazeta Esportiva, a proposta do Corinthians girava em torno de 3 milhões de euros (R$ 19,1 milhões na cotação atual). A pedida do Sporting, no entanto, era de 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões).

A diretoria alvinegra em nenhum momento cogitou pagar esta quantia para a aquisição de Biel. Portanto, diante da intransigência dos portugueses em diminuir os valores, o clube decidiu desistir do negócio.

Biel era monitorado por outros times, como o São Paulo, mas deu prioridade ao Corinthians. O atacante, formado nas categorias de base do Fluminense, passou também por Grêmio e Bahia, onde realizou 98 jogos, com 17 gols e 18 assistências, antes de chegar ao Sporting.

Por lá, teve pouquíssimo espaço e disputou somente sete partidas, uma como titular.

O Corinthians, desta forma, retorna à estaca zero na busca por reforços para o ataque. Nos últimos dias, o nome do centroavante Carlos Vinícius, ex-Fulham, foi oferecido à diretoria, que avalia a contratação. A prioridade, porém, é um ponta de velocidade.

Além de um atacante, o Timão ainda mira as contratações de um meia, um zagueiro, um lateral direito e, possivelmente, primeiro volante. Para a ala, um dos atletas que agradam o clube é David Pastor.