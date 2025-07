Emoção e homenagens de amigos do Liverpool marcam funeral de Diogo Jota e André Silva

Jogadores do Liverpool e da seleção portuguesa se juntaram a familiares e amigos para o funeral do companheiro de equipe, Diogo Jota, e de André Silva, neste sábado, dois dias após a morte dos irmãos em um acidente de carro na Espanha.

O capitão do campeão inglês, Virgil Van Dijk, chegou com um arranjo floral vermelho no formato de uma camisa de futebol com o número 20, usado por Jota, em branco. Andrew Robertson, também companheiro do português na equipe inglesa, carregava um arranjo semelhante, com o número 30 de André Silva, que defendia o Penafiel, de Portugal.

Rúben Neves e João Cancelo compareceram ao funeral um dia após defenderem o Al-Hilal na derrota para o Fluminense, em Orlando, nos Estados Unidos, no Mundial de Clubes. A dupla chorou durante o minuto de silêncio realizado antes da partida das quartas de final. Companheiro de Jota no Wolverhampton, Neves ajudou a carregar o caixão.

Os sinos da Igreja Matriz de Gondomar, cidade portuária onde foi realizada a missa, tocaram às 10h para dar início ao funeral. Os caixões dos irmãos foram carregados da capela para o interior da igreja seguidos pelos familiares, colegas do futebol e centenas de amigos, incluindo jogadores do Gondomar FC, onde Jota começou a jogar aos 9 anos.

O técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez, e companheiros da seleção de Portugal, como Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes, também estiveram presentes à cerimônia.

"Estes são dias muito, muito tristes, como vocês podem imaginar", disse Martínez. "Mas hoje mostramos que somos uma família grande e unida. O espírito deles estará conosco para sempre", comentou o treinador.

O bispo do Porto, Manuel Linda, celebrou a missa de corpo presente. A igreja estava lotada e algumas dezenas de pessoas acompanharam a cerimônia por alto-falantes do lado de fora. Em seguida, os caixões foram levados para o cemitério ao lado da igreja, onde as homenagens foram reservadas à família e aos amigos. No enterro, os irmãos foram aplaudidos.

ACIDENTE

Diogo Jota, de anos 28, e André Silva, de 25, foram encontrados mortos perto de Zamora, no noroeste da Espanha, depois que a Lamborghini onde estavam bateu em um trecho isolado da rodovia pouco depois da meia-noite de quinta-feira e pegou fogo. A polícia espanhola está investigando a causa do acidente, que não envolveu outro veículo.

Jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, Diogo Jota morreu 11 dias após se casar com Rute Cardoso, sua namorada de longa data, com a qual tinha três filhos, o mais novo nasceu no ano passado. André Silva também era jogador profissional. Atuava pelo Penafiel, da segunda divisão do futebol português.

Condolências chegaram de autoridades portuguesas e do mundo do futebol à medida que a notícia do acidente se espalhava ao longo da quinta-feira. Torcedores do Liverpool colocaram coroas de flores e cachecóis do time do lado de fora do estádio Anfield, enquanto um minuto de silêncio foi realizado antes de Portugal jogar contra a Espanha na Eurocopa feminina, na Suíça, e antes das partidas das quartas de final do Mundial de Clubes, na sexta-feira.

A polícia espanhola investiga a causa do acidente, mas acredita que pode ter sido causado por um pneu furado.