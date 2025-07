Reedição de final da Libertadores, Corinthians e Boca empatam jogo festivo

No dia 4 de julho de 2012, o Corinthians venceu o tradicional Boca Juniors e conquistou a América, erguendo a tão sonhada Copa Libertadores. 13 anos depois, algumas das lendas do Timão presentes na inédita conquista celebraram o momento em um amistoso na Mercado Livre Arena Pacaembu, palco da conquista.

Neste sábado, no mesmo estádio, Corinthians e Boca Juniors empataram em 1 a 1. Ex-Palmeiras, Pablo Mouche abriu o placar para o Boca Juniors, enquanto Fábio Santos, de pênalti, deixou tudo igual para o Timão nos acréscimos do primeiro tempo.

O amistoso teve um tom bastante amigável e festivo fora dos gramados, mas o clima foi de competição dentro de campo. Nenhuma das duas equipes parecia querer perder, apesar do Corinthians jogar melhor que o Boca. O duelo foi disputado em dois tempos de 30 minutos.

Ao longo do amistoso, Danilo demonstrou toda sua categoria com toques de letra e Fábio Santos mostrou que, se quiser, ainda faz a lateral esquerda. A Fiel Torcida, como sempre, fez sua parte, apoiou a equipe e ainda provocou o Palmeiras após a eliminação no Mundial de Clubes.

O Corinthians de Tite entrou em campo com a seguinte escalação: Julio Cesar, Alessandro, Leandro Castan, Chicão e Fábio Santos; Paulo André, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Emerson Sheik e Liedson.

Já o Boca Juniors do treinador Enrique Habrina foi a campo com: Abbondanzieri; Pampa Calvo, Matellán, Schiavi e Juan Imboden; Fabián Vargas, Basualdo, Ariel Rosada e Walter Erviti; Pablo Mouche e Ariel Carreño.

O elenco corintiano para a partida teve vários ex-jogadores que fizeram parte da histórica conquista de 2012. Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Jorge Henrique, Júlio César, Emerson Sheik e Liedson foram alguns dos atletas que estiveram na celebração.

Na beira do campo, o Timão ainda contou com a participação especial do técnico Tite como convidado de honra da festa. Após o apito final, o comandante foi ovacionado pela torcida, que gritou "Olê, olê, olê, Tite, Tite".

Já do lado argentino, marcaram presença alguns nomes como Rolando Schiavi, Pepe Basualdo, Pato Abbondanzieri, Facundo Imboden, Aníbal Matellani, Ariel Carreño, Pablo Mouche, Walter Ervitti, Daniel Tilger, Pablo Alvarez, César La Paglia e Fabián Vargas.

O amistoso

O Corinthians abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. Paulo André alçou bola para dentro da grande área e Liedson apareceu sozinho, completando para o fundo das redes. O camisa 9, no entanto, estava à frente do último marcador.

Mas com 24 minutos, o Boca 'azedou o chopp do Corinthians'. Após enfiada de bola, Pablo Mouche fez o jogo de corpo e recebeu quase dentro da área. O atacante, ex-Palmeiras, conduziu e tocou por cobertura na saída de Julio Cesar.

Pouco depois, o Corinthians respondeu e quase deixou tudo igual no placar. Após rebote de Abbondanzieri, Paulinho chegou finalizando de primeira, mas o goleiro novamente fez a defesa e mandou para escanteio.

Já nos acréscimos, aos 32 minutos, o Corinthians conseguiu um pênalti a seu favor após toque na mão da zaga do Boca Juniors. O 'especialista' Fábio Santos foi para a cobrança, bateu no canto esquerdo baixo e converteu: 1 a 1.

No início da segunda etapa, o Corinthians até teve chance de virar o jogo em boa trama pelo lado direito. A bola sobrou na entrada da área com Fábio Santos, mas o lateral isolou. Minutos depois, Julio Cesar defendeu boa chance de Mouche, que invadiu a grande área e bateu para o gol.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS LEGENDS 1 x 1 BOCA JUNIORS LEGENDS

Data: 5 de julho de 2025, sábado

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)

GOLS: Pablo Mouche, aos 24? do 1ºT (Boca Juniors) / Fábio Santos, aos 32? do 1ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Julio Cesar (Danilo Fernandes); Alessandro, Leandro Castan, Chicão (Welder) e Fábio Santos; Paulo André, Paulinho e Danilo (Ramírez); Jorge Henrique, Emerson Sheik (Guilherme Andrade) e Liedson (Gilsinho).

Técnico: Tite

BOCA JUNIORS: Abbondanzieri; Pampa Calvo, Matellán, Schiavi e Juan Imboden; Fabián Vargas, Basualdo, Ariel Rosada e Walter Erviti (César La Paglia); Pablo Mouche e Ariel Carreño (Diego Rivero).

Técnico: Enrique Habrina