Em casa, Remo empata com o Cuiabá e entra no G4 da Série B

Em duelo direto pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, Remo e Cuiabá empataram em 0 a 0 neste sábado, pela 15ª rodada torneio, no Mangueirão.

Mesmo com a igualdade, ambas as equipes ganharam posições na tabela. O Remo chegou aos 24 pontos e, no momento, integra o G4 da competição com a quarta colocação. O Cuiabá, por sua vez, sobe para o sexto lugar do campeonato, com 22 pontos acumulados.

Os próximos compromissos dos dois clubes serão pela 16ª rodada da Série B. O Remo visita a Chapecoense no sábado (12), na Arena Condá, às 18h30 (de Brasília). Por outro lado, o Cuiabá recebe o Amazonas na Arena Pantanal, às 19h30, na próxima terça-feira (15).