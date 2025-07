Djokovic vence seu 100º jogo em Wimbledon e volta às oitavas

Pela 17ª vez em sua carreira, Novak Djokovic está nas oitavas de final de Wimbledon. Este, porém, não é o número mais impressionante do sérvio alcançado com a vitória sobre seu compatriota Miomir Kecmanovic (#49 do ranking) por 6/3, 6/0 e 6/4. O triunfo deste sábado foi o 100º da carreira de Nole no torneio britânico, e ele se torna apenas o terceiro tenista da história a alcançar a marca - depois de Martina Navratilova (10 vitórias e 14 derrotas) e Roger Federer (105v e 14d).

Em oitavas de final alcançadas, o veterano de 38 anos também fica atrás de Federer, que soma 18. Djokovic, contudo, segue à frente de (Jimmy Connors (16), Boris Becker (12), John McEnroe (11) e Andy Murray (11). No geral, em toda a carreira, Nole tem 68 oitavas de final em torneios do Grand Slam e fica atrás apenas de Federer (69). Nadal é o terceiro da lista, com 54.

O que mais importa para Djokovic, porém, é que ele segue na busca pelo octa em Wimbledon e, se conquistar o título, passará a ser, de forma isolada, o maior campeão de slams em simples na história do tênis. Hoje, ele divide o recorde com a australiana Margaret Court, que também tem 24 títulos desse tipo.

O próximo adversário do sérvio em Wimbledon este ano será o australiano Alex de Minaur (#11), que avançou ao superar, também neste sábado, o qualifier dinamarquês August Holmgren (#192) por 6/4, 7/6(5) e 6/3,

Como aconteceu

Djokovic entrou em quadra levando um histórico de sete vitórias em sete jogos contra sérvios em torneios do grand slam, além de três vitórias em três encontros com Kecmanovic. Hoje, não foi muito diferente. Nole mostrou-se sólido desde os primeiros games e testou a consistência de seu compatriota. Miomir, que tem um jogo sólido do fundo de quadra, resistiu bravamente sem ceder break points até o oitavo game. Nesse momento, sob pressão, cometeu dois erros não forçados e perdeu o saque. Nole logo fechou a parcial em 6/3.

O equilíbrio da primeira parcial desapareceu na segunda. Kecmanovic cometeu mais erros e perdeu seu saque já no primeiro game. No terceiro, Djokovic somou outra quebra quando fez uma linda paralela de esquerda. No quinto, outra quebra veio junto com uma curtinha vencedora. Assim, o veterano fechou a parcial em 6/0 e, depois disso, só um milagre impediria uma vitória do heptacampeão.

O terceiro set quase uma formalidade. Kecmanovic confirmou o serviço no primeiro game e comemorou sorrindo, levantando o braço e sendo saudado pelo público. Foi, porém, muito pouco. Djokovic seguia no controle das ações e venceu os cinco games seguintes. Nole, porém, deu uma última chance ao compatriota quando cometeu seguidos erros e foi quebrado quando sacava para o jogo em 5/2. Assim, o veterano precisou do seu serviço no décimo game para frear a reação de Miomir e dar um ponto final ao duelo.