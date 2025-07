Despedida de Estêvão contra futuros companheiros teve discussão e carinho

Emoção, rispidez, carinho, conversa ao pé do ouvido, gol e eliminação. Estêvão viveu um mix de sentimentos em seu adeus ao Palmeiras justamente enfrentando seus futuros companheiros de Chelsea.

Atrito com Cucurella

O jovem atacante teve um duelo de, literalmente, sair faísca com o espanhol Cucurella. Ainda no primeiro tempo, Estêvão pedalou para cima do lateral, que não gostou nem um pouco e depois que a bola foi para a linha de fundo, xingou o brasileiro.

Eu acho que é o futebol. Tento fazer meu trabalho, ele tenta fazer o dele. O importante é que ganhamos, avançamos e ele teve a chance de fazer um belo gol. Eu espero que ele aproveite as férias para poder descansar e depois se juntar a nós

Cucurella

Conversa ao pé do ouvido com Palmer

Jogadores do Chelsea consolam Estêvão após vitória sobre o Palmeiras no Mundial Imagem: Lee Smith/REUTERS

Após a vitória por 2 a 1, Palmer, destaque do Chelsea e autor do primeiro gol, fez questão de ir até Estêvão, assim como outros atletas dos Blues. O inglês teve uma longa conversa ao pé do ouvido com o jovem e depois trocou de camisa com ele. Na zona mista com os jornalistas, o jogador do Blues brincou com a situação:

Você pode ver que é um jogador de ponta, é muito novo também. Estamos animados por ele. Eu disse que estava esperando por ele, mas ele não entendeu uma palavra do que eu disse (risos). Quando ele chegar na Inglaterra, as pessoas darem tempo para ele se adaptar ao país, à língua... Ele só tem 18 ou 19, algo assim (Estêvão tem 18 anos). Ele tem uma qualidade impressionante e estamos ansiosos para contar com ele

Palmer

Abel pede que Maresca cuide de Estêvão

O técnico Abel Ferreira revelou que conversou com o treinador do Chelsea, Enzo Maresca, sobre Estêvão. O português pediu que o italiano cuide do jovem atacante.

Eu falei antes com Maresca. É um bom técnico. Disse a ele: vocês compraram um jogador incrível, mas acima de tudo uma pessoa incrível. É um garoto de 18 anos. Precisa cuidar dele. No começo ele vai cometer erros, mas todos viram hoje o quanto ele é incrível, com tantas habilidades. Pode ganhar jogos sozinho, pela sua capacidade de drible, de finalização

Abel Ferreira

Maresca: 'Dá para ver que é um jogador fantástico'

Maresca, por sua vez, fez questão de elogiar Estêvão após o jogo. O treinador também garantiu que irá cuidar do menino:

Dá para ver que ele é um jogador fantástico. A única coisa agora é que, quando você vem da América do Sul ou de outra parte do mundo para a Europa, precisa se adaptar. Vamos ajudá-lo a se adaptar e, acima de tudo, aproveitar o futebol. Não temos dúvidas, já que ele é tão bom, de que será um jogador importante para o Chelsea

Enzo Maresca, técnico do Chelsea

Andrey conversou com Estêvão antes do Mundial

Quem está esperando Estêvão de braços abertos no Chelsea é seu compatriota Andrey Santos, que foi titular de última hora contra o Palmeiras, após James ser cortado por lesão. O volante ex-Vasco revelou que conversou com o atacante palmeirense antes do Mundial.

Conversei. Perguntei pra ele se caso houvesse um Chelsea e Palmeiras se ele poderia jogar, e ele falou que sim. Mas fico feliz por mim, pelo Chelsea e também por ele, que fez o gol dele. E agora ele se junta a nós, estamos ansiosos, sabemos do potencial dele e, se Deus quiser, essa safra de brasileiros no Chelsea vai dar certo

Andrey Santos, se referindo ao trio com Estevão e João Pedro

Estêvão ficará 2 dias com Chelsea nos EUA

Maresca também revelou que Estêvão ficará dois dias com o elenco do Chelsea nos Estados Unidos. Após isso, o atacante terá um período de férias antes de se integrar de vez aos Blues.

Disse a ele (Estêvão) que o sol não é a mesma coisa. Na Inglaterra ele só aparece duas ou três vezes no ano. A noite chega mais rápido por lá também (risos). Mas Chelsea tem todas as condições de ajudar o Estêvão

Abel Ferreira

Último a deixar o campo

Estêvão ficou bastante emocionado ao fim do jogo e foi o último jogador a deixar o campo. Ele fez questão de ir até a torcida do Palmeiras, agradeceu e beijou o escudo do clube na camisa.

O goleiro Weverton fez questão de demonstrar carinho pelo menino e lhe desejou sorte na próxima empreitada no Chelsea.

A gente agradece por todo esse tempo de convivência. É um garoto muito jovem, que vai aprender muito ainda, está só começando sua jornada no futebol, mas tem um potencial muito grande. Ele mostrou isso hoje, fez uma grande partida, fez um gol que nos ajudou muito. Eu, em especial, convivi muito tempo com ele, principalmente aqui também (nos EUA), e desejo muita boa sorte na jornada dele, que ele seja muito feliz, que possa atingir o mais alto nível. E com certeza ele vai pela cabeça que tem, pela família que tem. Então é só desejar sorte, muito obrigado por tudo que fez por nós até aqui. Vamos ficar sempre na torcida por ele

Weverton

Estêvão: 'Vai estar sempre no meu coração'

Estêvão beija escudo do Palmeiras em sua despedida do clube Imagem: Lee Smith/REUTERS

Eleito o melhor jogador da partida, Estêvão fez questão de agradecer ao Palmeiras durante a entrevista coletiva. O atacante diz que sempre levará o clube em seu coração.