Astro do PSG tira lição contra o Botafogo e elogia brasileiros no Mundial

Antes de encarar o Bayern de Munique na semifinal, o atacante Ousmane Dembelé disse que o PSG "pagou o preço" por não ter jogado 100% contra o Botafogo e elogiou o desempenho dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes.

Houve muitas partidas boas e surpresas também [no Mundial]. Pagamos o preço contra o Botafogo. Se você não jogar a 100%, não correr, você perde o jogo. Eles nos surpreenderam. Houve outras surpresas também, como o City perdendo para o Al-Hilal, a Inter de Milão [para o Flu]... Os clubes brasileiros não são fáceis de se enfrentar.

Dembelé, ao canal do PSG no YouTube

O que aconteceu

Dembelé está cotado para fazer hoje o seu primeiro jogo como titular no Mundial após voltar de lesão. Até aqui, o camisa 10 do PSG ficou fora na fase de grupos e só atuou no compromisso das oitavas, entrando no segundo tempo da goleada sobre o Inter Miami.

O atacante não acelerou a recuperação para estar à disposição antes no torno. Ele sentiu um problema muscular durante duelo da Liga de Nações com a seleção francesa, após o título da Liga dos Campeões, e não esteve nem no banco na derrota por a 1 o para o Botafogo. "Poderia ter voltado mais cedo, mas queria tirar esse tempo e agora estou me sentindo muito bem", disse.

Dembelé também previu "outras surpresas" nas quartas, mas do outro lado do chaveamento. A entrevista foi dada antes dos jogos de ontem, que terminaram com classificações de Fluminense e Chelsea —um dos dois será o adversário em eventual final. Se bater o Bayern hoje, o PSG encara na semi o vencedor de Real Madrid x Borussia Dortmund.

PSG e Bayern disputam uma "revanche" às 13h (de Brasília) deste sábado, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Os dois times se reencontram oito meses após terem duelado na primeira fase da Champions, quando o time alemão venceu por 1 a 0 e deixou os franceses em situação delicada na competição.