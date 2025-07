De olho no resto da temporada, elenco do Corinthians participa de treinos físicos no CT Dr. Joaquim Grava

Ainda fazendo uma "intertemporada", o Corinthians treinou na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava. Foi o oitavo dia de treinamentos do Timão, que se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil - onde terá um Derby contra o Palmeiras pela frente.

Neste sábado, o elenco corintiano passou por uma ativação física na academia do CT e, depois, os atletas foram ao Campo 2 para um aquecimento. Em seguida, o técnico Dorival Júnior e sua comissão promoveram uma atividade de enfrentamento em campo reduzido com os atletas.

Por fim, a equipe de preparação física promoveu atividades de corridas intensas com o grupo. Todos os atletas que não estão lesionados estiveram à disposição do técnico Dorival Júnior.

Na volta do Brasileirão...

O próximo compromisso oficial do Timão na temporada será contra o RB Bragantino, no dia 13 de julho, domingo. A partida será realizada às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

O Corinthians ocupa atualmente a décima colocação da competição, com 16 pontos após 12 jogos.