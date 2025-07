Cormier impõe condição para Makhachev voltar ao posto de número 1 peso-por-peso do UFC

Na última semana, Daniel Cormier chamou a atenção dos fãs ao indicar que Islam Makhachev levaria a melhor em um hipotético duelo contra Ilia Topuria. A fala do ex-campeão levantou suspeitas por conta de sua relação de amizade com o russo. Entretanto, apesar de um possível 'viés', o comentarista do UFC admite que, no momento, 'El Matador' deve, sim, ser considerado o número 1 peso-por-peso da organização. Há, porém, em sua visão, uma forma do pupilo de Khabib Nurmagomedov recuperar a liderança do ranking que independe de categorias de peso.

Ex-campeão peso-leve (70 kg), Makhachev abdicou do cinturão para se aventurar na categoria dos meio-médios (77 kg). Por conta de seu prestígio e feitos, Dana White já confirmou que o russo disputará o título diretamente contra o campeão Jack Della Maddalena. E, caso desbanque o rival australiano e se torne, assim como Topuria, bicampeão em categorias distintas no Ultimate, Islam tende a ultrapassar o georgiano e reassumir a liderança do ranking peso-por-peso do UFC. Ao menos é esta o raciocínio que Cormier compartilhou em um vídeo publicado em seu próprio canal do Youtube.

"Ele (Topuria) é o lutador número 1 peso-por-peso hoje. Mas se o Islam for capaz de vencer o Jack Della Maddalena, tudo muda novamente e o Islam volta para a primeira posição. Por conta disso, o estilo de luta será comprovado em outra categoria. Islam terá feito tudo que Topuria fez em uma categoria mais pesada. Quatro defesas de título nos leves, e então o novo campeão dos meio-médios. Então, sim, concordo que ele (Topuria) é o número 1 peso-por-peso hoje. Mas acho que no momento em que Islam for capaz de vencer, ele retorna ao posto de número 1 peso-por-peso", opinou 'DC'.

Superluta no futuro?

Possivelmente os atletas mais talentosos e condecorados do atual plantel do UFC, Topuria e Makhachev rivalizam há algum tempo com algumas trocas de farpas virtuais. Além disso, a rivalidade também se estende agora ao ranking peso-por-peso da liga, pela briga para definir quem é o 'número 1'. Sendo assim, dado o contexto, uma superluta entre o russo e o georgiano provavelmente surge como uma opção comercialmente e esportivamente atrativa para a alta cúpula do Ultimate. Para tirá-la do papel, porém, a organização precisa que Ilia e Islam sigam vencendo suas próximas lutas e 'hypando' ainda mais um eventual choque no octógono mais famoso do mundo.

