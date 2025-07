Corinthians provoca Palmeiras após eliminação para o Chelsea: "Mundial é para poucos"

O Corinthians não perdeu a oportunidade de provocar o Palmeiras após a eliminação para o Chelsea, nesta sexta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Passada a derrota do Palmeiras por 2 a 1, no Lincoln Field, na Filadélfia, EUA, o Corinthians fez algumas postagens nas redes sociais zombando do rival.

"Mundial é para poucos", escreveu o Corinthians na legenda de uma foto em que o mascote do clube, o Mosqueteiro, dá risada do Porto, mascote do Palmeiras, sendo deportado no aeroporto por não ter conseguido conquistar o Mundial.

Em uma outra postagem, o Timão escreveu: "Boa noite e bons sonhos, Fiel! A Tradição Mundial está na Zona Leste de São Paulo!". A frase também foi legenda de uma foto, desta vez de uma das arquibancadas da Neo Química Arena, com o telão do estádio projetando a frase "bons sonhos".

Boa noite e bons sonhos, Fiel! ?? A #TradiçãoMundial está na Zona Leste de São Paulo! ?? ? José Manoel Idalgo / Corinthians#NuncaSerão#VaiCorinthians pic.twitter.com/j6BAg1tJNN ? Corinthians (@Corinthians) July 5, 2025

Vale lembrar que o título mundial conquistado pelo Corinthians, em 2012, foi justamente em cima do Chelsea. Na ocasião, Paolo Guerrero marcou o gol que deu a vitória ao Timão por 1 a 0 em Yokohama, no Japão.

Essa é a segunda vez que o Palmeiras é derrotado pelo Chelsea em Mundiais. Em 2021, o Verdão também perdeu por 2 a 1, mas na prorrogação da final, disputada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.