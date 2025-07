Corinthians empata com Boca em duelo de 'lendas' em comemoração ao título da Libertadores

O Corinthians celebrou o título da Copa Libertadores da América de 2012 em um jogo festivo na tarde deste sábado, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Em duelo de 'lendas', Corinthians e Boca Juniors empataram por 1 a 1.

O clube de Parque São Jorge jogou com a seguinte formação: Julio César, Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Paulo André, Paulinho e Danilo, Jorge Henrique, Emerson Sheik e Liedson. Tite foi o técnico. No banco de reservas estavam: Danilo Fernandes, Welder, Cachito Ramírez, Guilherme Andrade e Gilsinho.

O jogo amistoso foi chamado de "Reencontro de Gigantes". O Boca Juniors, por sua vez, entrou em campo com: Abbondanzieri, Calvo, Matellán, Schiavi e Juan Imboden; Basualdo, Rosada, Vargas e Ervitti; Pablo Mouche e Ariel Carreño.

A partida foi realizada em dois tempos de 30 minutos cada. Pablo Mouche abriu o placar para o Boca Juniors. Mas o Corinthians buscou a igualdade com um gol de pênalti de Fábio Santos. Os gols saíram no primeiro tempo.

Ao final do duelo, os jogadores das duas equipes foram homenageados, receberam medalhas e posaram para fotos. O técnico Tite foi ovacionado e teve o nome gritado por torcedores do Corinthians presentes ao estádio.

Na decisão da Copa Libertadores de 2012, Corinthians e Boca Juniors empataram na ida, na Argentina, por 1 a 1, com gols de Roncaglia e Romarinho. Na volta, em 4 de julho de 2012, triunfo corintiano por 2 a 0 no Pacaembu, com dois gols de Emerson Sheik.