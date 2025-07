Com provável venda de Jair, Botafogo busca zagueiro no mercado

A diretoria do Botafogo está no mercado na busca de um reforço para a zaga. O clube enfrenta problemas no setor, que conta com transferências e lesões para desfalcar a equipe carioca.

Titular do Glorioso, Jair deve se transferir para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Por outro lado, Bastos, peça importante do elenco na última temporada, vai levar mais três meses para concluir o tratamento de sua lesão no joelho.

O clube contratou Kaio Pantaleão na janela de reforços do Mundial. O jogador, que pediu para ser chamado de Kaio Fernando, deve ser titular ao lado de Alexander Barboza.

O Botafogo conta ainda com David Ricardo, que fez bons jogos no primeiro semestre. Ele deve dar trabalho a Kaio Fernando na disputa pela vaga de companheiro de Barboza. O elenco tem ainda o jovem Serafim, cria da base.

Um nome especulado no clube é o do jovem Dantas. O jogador, de 20 anos, vem se destacando no Novorizontino. Mas as partes não falam sobre a negociação. O assunto pode evoluir nos próximos dias.