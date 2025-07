Com gols de Doué e Dembélé, PSG vence o Bayern de Munique e avança às semifinais do Mundial

O Paris Saint-Germain está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Neste sábado, os parisienses venceram o Bayern de Munique por 2 a 0, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Os gols do jogo foram marcados por Ousmane Dembélé e Desiré Doué. Este último também havia sido um dos protagonistas na final da Liga dos Campeões.

A partida foi muito equilibrada, com chances claras para ambos os lados. O PSG apostou nos contra-ataques com seus atacantes de velocidade, enquanto o Bayern teve suas melhores chances com Michael Olise.

Um dos pontos negativos do jogo foi a lesão do meia Jamal Musiala, do Bayern do Munique. Em uma dividida forte com o goleiro Donnarumma, o jogador alemão fraturou o tornozelo e uma cena agonizante, deixando os atletas dentro de campo em estado de choque.

Na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, o PSG aguarda o vencedor do duelo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que se enfrentam ainda neste sábado, às 17h (de Brasília).

Como foi o jogo

Primeiro Tempo

O PSG começou o jogo atacando mais. Durante os primeiros 25 minutos, a equipe francesa criou algumas com potencial, mas não conseguiu de fato finalizar ao gol de Neuer.

Por sua vez, o Bayern chegou duas vezes com perigo, duas vezes com Olise. O atacante dos alemães testou Donnarumma duas vezes e obrigou o italiano a fazer duas boas defesas.

Quatro minutos depois o Paris finalmente obrigou Neuer a trabalhar. Kvaratskhelia recebeu do lado esquerdo, cortou a marcação e chutou com força, mas o goleiro alemão defendeu em dois tempos.

Aos 46 minutos do segundo tempo, o Bayern de Munique até marcou com Upamecano após uma cobrança de falta. Entretanto, o zagueiro estava impedido no início do lance e o tento foi invalidado.

Alguns segundos depois, um lance triste aconteceu. Ao dividir uma bola com o goleiro Donnarumma, Jamal Musiala sofreu uma grave lesão, causando um choque nos jogadores de ambos os clubes.

Paul ELLIS / AFP

Segundo Tempo

O segundo tempo já começou com a melhor chance do jogo. Kvaratskhelia deu um passe espetacular para Barcola, que saiu sozinho em direção ao gol. Na finalização, Manuel Neuer fez uma linda defesa e evitou que os franceses abrissem o placar.

Porém, o ímpeto do Bayern se manteve maior e os bávaros chegaram duas vezes com Michael Olise. Na primeira chance, chutou em cima de Donnarumma. Alguns minutos depois, o ponta saiu de frente para o gol e finalizou com perigo.

Aos 28 minutos, quase que Neuer entrega um gol para o PSG. O goleiro se atrapalhou na saída de bola e perdeu a dividida com Dembélé. O camisa 10 conseguiu finalizar desequilibrado, mas a bola saiu lentamente rente a trave direita.

Cinco minutos depois, saiu o primeiro gol do jogo. João Neves encontrou Desiré Doué na entrada da área. O atacante francês chutou rasteiro no canto esquerdo de Neuer, que escorregou e não conseguiu chegar a tempo.

Aos 37, Pacho, zagueiro do PSG, entrou com o pé alto em uma dividida com Goretzka e foi expulso pelo árbitro. Para piorar a situação, Lucas Hernández, que havia acabado de entrar, também recebeu o cartão vermelho direto após uma cotovelada em Raphael Guerreiro.



Mesmo com dois a menos, o PSG foi ao ataque. Hakimi roubou a bola, aplicou uma caneta no marcador e encontrou Ousmane Dembélé, que finalizou firme no canto direito de Neuer para ampliar o marcador e dar números finais ao duelo.