Com Crespo, Ferraresi deixa de ser lateral e São Paulo muda foco no mercado

Do UOL, em São Paulo (SP)

A chegada de Hernán Crespo ao comando técnico alterou a função de Ferraresi no elenco e redefiniu as prioridades do São Paulo na janela de transferências.

O que aconteceu

Crespo informou que pretende utilizar Ferraresi apenas como zagueiro. O venezuelano vinha atuando improvisado na lateral-direita sob o comando de Zubeldía.

O novo técnico quer implementar um sistema com três zagueiros e dois alas abertos pelos lados. Por isso, não faz parte do plano usar um defensor de origem na função de ala.

A mudança tática fez o clube voltar ao mercado em busca de um lateral-direito. A posição não era tratada como prioridade até a chegada de Crespo.

Antes, o foco estava em contratar dois pontas para reforçar o ataque. Agora, a prioridade é por um ponta versátil e um lateral para alternar com Cédric.

Cédric é hoje o único lateral-direito de origem no elenco e tem 32 anos. A comissão avalia que o jogador não deve suportar uma sequência longa de partidas na temporada. Igor Vinícius deixou o clube rumo ao Santos.