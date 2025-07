Charles enfrenta alta concorrência e não consegue se firmar no Corinthians

O meio-campista Charles ainda não conseguiu se firmar com a camisa do Corinthians. Diante da alta concorrência no setor, o jogador de 29 anos fez um primeiro semestre irregular e teve pouco espaço.

O volante apresentou um desempenho satisfatório e chegou até mesmo a postular entre os titulares da equipe no ano passado, mas terminou 2024 como reserva. E o cenário se manteve na atual temporada.

Charles realizou 19 partidas pelo Corinthians neste ano, apenas sete como titular. Ele, ainda, deu uma assistência.

No momento, o atleta está atrás de outros companheiros na briga pela titularidade no meio-campo do Timão. Estão à frente: Raniele, Maycon, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon. Ainda há Ryan, que em termos de disputa por espaço aparece em pé de igualdade com Charles.

Vindo do Midtjylland, da Dinamarca, o volante chegou ao clube do Parque São Jorge há cerca de um ano e ainda tenta se encontrar. Ele pode atuar como primeiro, segundo ou até terceiro homem em uma formação com quatro meio-campistas.

Antes de desembarcar no futebol europeu, o jogador passou pelo Ceará e pelo Internacional.

O Corinthians de Charles já retornou aos treinos após o período de férias e tem o próximo compromisso marcado para o dia 13 de julho. A equipe enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.