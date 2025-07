Cancelamento do duelo entre Vasco e Wanderers não é inédito

O Montevideo Wanderers enfrentaria o Vasco neste sábado, em amistoso. No entanto, a partida, que aconteceria em Natal-RN, foi cancelada por problemas com a organização do evento. Não se trata de um fato inédito no histórico do confronto.

Caberia ao Wanderers a missão de enfrentar o Vasco no dia 10 de abril de 1927, em jogo que marcaria a inauguração do estádio de São Januário. Mas o clube foi proibido de excursionar pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Assim, o Vasco teve que escolher outro rival.

Na ocasião o Vasco convidou o Santos, que aceitou prontamente o convite e venceu os vascaínos por 5 a 3.

Um ano depois, em 31 de março de 1928, o Wanderers conseguiu vir ao Brasil. O Vasco então o convidou para inaugurar o sistema de iluminação e a nova arquibancada do clube. Nesta oportunidade, os vascaínos ganharam o amistoso por 1 a 0.

Sem o Wanderers, o Vasco só volta a campo no dia 12 de julho, quando enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será em São Januário, às 18h30 (de Brasília).