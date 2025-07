Brasil vence Argentina sem sustos e pega os EUA na final da AmeriCup de basquete feminino

Neste sábado, no Centro de Deportes Colectivos (Chile), o Brasil fez uma atuação muito sólida e bateu a Argentina por 108 a 68, pela semifinal da AmeriCup de basquete feminino. Atual campeão da competição continental, o Brasil busca seu sétimo título e a vaga direta na Copa do Mundo, que será disputada na Alemanha, em 2026.

Desta forma, a Seleção Brasileira, agora, vai encarar os Estados Unidos na grande decisão. Na semifinal, as norte-americanas triunfaram sobre sobre o Canadá por 65 a 53. A final da AmeriCup acontece neste domingo, às 21h10 (de Brasília).

Já a Argentina, na disputa pelo terceiro lugar, às 18h40, também deste domingo, enfrenta as canadenses.

Fã Clube Bella Nascimento ???? Membros presentes: Eu Alguém mais? pic.twitter.com/YWcQ2Cf0Ww ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) July 6, 2025

O jogo

Primeiro tempo

Nos dois primeiros quartos, o Brasil dominou a Argentina com intensidade e consistência. Desde o início, a seleção brasileira impôs um ritmo forte, com arremessos precisos, boa movimentação e marcação firme, fechando o primeiro período com 33 a 22. No segundo quarto, a superioridade aumentou: Bella Nascimento brilhou com 14 pontos e quatro bolas de três, Damiris também somou 14 pontos, e Kamilla controlou os rebotes com 10 pontos e cinco sobras. O Brasil foi para o intervalo vencendo por 59 a 36, com 23 pontos de vantagem.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o domínio brasileiro se intensificou. O terceiro quarto foi mais um exemplo da superioridade técnica e física do Brasil, que manteve o foco e a intensidade. Bella seguiu inspirada e chegou a 22 pontos, com um aproveitamento impressionante nas bolas de três (seis acertos em sete tentativas). Damiris e Kamilla também seguiram contribuindo de forma decisiva, e a vantagem só aumentava. Ao final do terceiro período, o placar já apontava 87 a 53 para o Brasil, uma vantagem de 34 pontos que praticamente encaminhou a vaga na final.

E, em mais um quarto muito consitente, as brasileiras fecharam o duelo e a vaga à final da AmeriCup com um placar de 108 a 68.