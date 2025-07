Brasil bate México e encara a Argentina na semi da AmeriCup de basquete feminino

Foi mais difícil do que o placar indica, mas o Brasil venceu o México por 84 a 61 nesta sexta-feira, em Santiago, e garantiu vaga na semifinal da AmeriCup 2025 de basquete feminino. Invicta no torneio, a equipe de Pokey Chatman está a dois jogos do título e, com o resultado, já assegura participação nos torneios classificatórios à Copa do Mundo de 2026.

O Brasil agora enfrentará a Argentina - que venceu Porto Rico nas quartas - neste sábado, às 21h10 (de Brasília), por uma vaga na decisão. Do outro lado da chave, Estados Unidos e Canadá decidem a segunda finalista. Atual campeão da competição continental, o Brasil busca seu sétimo título e a vaga direta na Copa do Mundo, que será disputada na Alemanha, em 2026.

As mexicanas equilibraram o jogo até o terceiro quarto, aproveitando os erros ofensivos e dificuldades do Brasil contra a marcação por zona. Mas no último período, brilhou o talento de Kamilla Cardoso e Damiris Dantas, as principais referências da seleção.

Kamilla registrou mais um duplo-duplo com 22 pontos e 16 rebotes, enquanto Damiris foi a cestinha da partida com 24 pontos, além de seis rebotes e quatro assistências.

Mesmo com algumas oscilações, a treinadora Pokey Chatman, que estreia em competições oficiais pela seleção, elogiou a reação da equipe no duelo pela AmeriCup.

"Tivemos dificuldade para lidar com a marcação de zona, mas conseguimos ajustar e vencer. O mais importante é a vitória, nem sempre será perfeito", disse.