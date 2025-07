Bortoleto abandona e Leclerc lidera último treino livre do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1

O terceiro e último treino livre do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 aconteceu na manhã deste sábado. O mais rápido na atividade foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, com 1m25s498. Na segunda colocação ficou o australiano Oscar Piastri, da McLaren e, para completar o pódio, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou no terceiro lugar.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, teve de abandonar a sessão após perder o controle do carro e quebrar sua suspensão. O piloto rodou após realizar uma curva, causando o dano na peça. Apesar disso, é esperado que a equipe do paulista consiga consertar o veículo a tempo do treino classificatório.

Não foi só Bortoleto que teve de abandonar o treino livre. Ao entrar no pit lane, o novato britânico Oliver Bearman, da Haas, perdeu a traseira do carro e se chocou com violência no muro. Na batida, o piloto quebrou a asa do veículo e, assim como o brasileiro, deve estar disponível no treino classificatório.

Gabriel Bortoleto goes flying off track after a moment at Maggotts ?#F1 #BritishGP pic.twitter.com/rmBGhjBOwI ? Formula 1 (@F1) July 5, 2025

Cronograma do GP da Grã-Bretanha

O treino classificatório do GP da Grã-Bretanha acontece ainda neste sábado, às 11h (de Brasília). A corrida, no Circuito de Silverstone, será realizada neste domingo, no mesmo horário.

No ano passado, quem fez a pole position foi George Russell, enquanto o vencedor da corrida foi o heptacampeão Lewis Hamilton. Ambos são britânicos e, na época, eram pilotos da Mercedes.