Benfica anuncia saída do meio-campista Renato Sanches

Renato Sanches não permanecerá no Benfica. Neste sábado, o clube anunciou, em comunicado oficial, o fim do contrato do português, emprestado pelo Paris Saint Germain.

Revelado pelo Benfica, Renato Sanches retornou ao clube em agosto de 2024. Desde que chegou, participou de 21 jogos e marcou apenas um gol, diante do Auckland City, na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

A última aparição do jogador pelo Benfica foi justamente no Mundial, na vitória por 1 a 0 contra o Bayern de Munique, que garantiu aos portugueses a classificação em primeiro lugar do grupo C.

Durante esta curta passagem, o meio-campista conquistou apenas uma Taça da Liga de Portugal.

Com o fim do empréstimo, Renato Sanches volta ao PSG.