Avaí empata com Paysandu e retoma posição no G4 da Série B

Neste sábado, na Ressacada, o Avaí empatou sem gols com o Paysandu, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi bom para catarinenses, que voltaram à zona de acesso à Série A, porém, em caso de vitória, a equipe podia chegar à vice-liderança da competição.

Agora com 24 pontos, o Avaí voltou ao quarto lugar da Segunda Divisão. No entanto, com o passar dos jogos da rodada, o time pode perder algumas posições. O Paysandu, por sua vez, subiu à 17ª colocação, com 14 unidades, mas não deixou a zona de rebaixamento.

Pela 16ª rodada da Série B, o Avaí visita o Athletic, às 19h (de Brasília), do próximo dia 14, uma segunda-feira. Já o Papão, no próximo sábado (12), recebe o Atlético-GO, às 18h30.

O jogo

Primeiro tempo



O jogo começou movimentado, com chances para ambos os lados. Aos 12 minutos, Marlon obrigou Igor Bohn a fazer boa defesa após chute da intermediária. O Avaí respondeu aos 15, quando Barreto recebeu na pequena área, mas finalizou para fora. Aos 26, o Avaí quase abriu o placar: após erro na saída de bola do Paysandu, João Vitor chutou e Gabriel Mesquita espalmou; no rebote, Emerson chutou na rede pelo lado de fora. O Paysandu perdeu Diogo Oliveira ainda no primeiro tempo após pancada na cabeça. A primeira etapa terminou 0 a 0, com boas defesas dos dois goleiros.

Segundo tempo



A segunda etapa manteve o ritmo truncado, com tentativas esporádicas de ataque. João Vitor, Alef Manga e Cléber criaram boas chances para o Avaí, mas a defesa bicolor, comandada por Gabriel Mesquita, segurou firme. Do lado do Paysandu, Reverson e Marcelinho tentaram chegar ao ataque, mas pecaram na finalização. Diversas substituições foram feitas ao longo do tempo complementar, tentando dar fôlego novo às equipes, mas sem sucesso nas redes.