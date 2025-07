Avaí empata com o Paysandu, decepciona sua torcida, mas segue no G-4 da Série B

O Avaí decepcionou a sua torcida, ao empatar sem gols com o Paysandu, neste sábado, na Ressacada, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do tropeço em casa, o time catarinense se mantém no G-4 - zona de acesso - com 24 pontos, em quarto lugar. O time catarinense tem a mesma pontuação do Remo, que fica em quinto lugar por ter menor saldo de gols: 4 a 6.

O Paysandu segue se recuperando, tanto que completou quatro jogos sem derrotas, mas, com 14 pontos, segue na zona de rebaixamento.

O Paysandu, mesmo como visitante, tentou surpreender no início do jogo, marcação sobre pressão na saída de bola do Avaí e ameaçando em chutes de longe. Mas, aos poucos, o time da casa equilibrou as ações e passou a mostrar sua melhor condição técnica.

A boa movimentação de Emerson Ramon e a articulação das jogadas por Marquinhos Gabriel davam ao Avaí um maior volume de jogo. Com isso, chegou com perigo algumas vezes, tanto que o goleiro Gabriel Mesquita praticou duas boas defesas.

No segundo tempo, o Avaí tentou ser mais agressivo, mas apresentou lentidão na troca de passes e facilitou a marcação do Paysandu. O visitante, porém, limitou-se a defender, desistindo até a chance de tentar algum contra-ataque.

A única boa chance de marcar saiu aos 33 minutos, quando Alef Manga foi lançado em diagonal e, dentro da área, finalizou em cima do goleiro Gabriel Mesquita. Os últimos minutos foram de pressão, no entanto, sem finalizações perigosas. Como esperado, a torcida vaiou os jogadores após o apito final.

Pela 16ª rodada, o Avaí vai sair diante do Athletic-MG, no dia 14, enquanto no sábado (dia 12) o Paysandu volta a atuar em Belém (PA) diante do Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 0 PAYSANDU

AVAI - Igor Bohn; Raylan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio (Alef Manga); Barreto (JP), João Vitor (Mendes), Andrey e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon (Thayllon) e Cléber (Hygor). Técnico: Jair Ventura.

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Thalisson Gabriel, Luan Freitas, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Ronaldo Henrique (Bryan Borges) e Anderson Leite (Ramón Martínez); Vinni Faria (Denner), Diogo Oliveira (Wendel Júnior) e Marlon Douglas (Marcelinho). Técnico: Claudinei Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Vilela, Luan Freitas e Anderson Leite (Paysandu).

RENDA - R$ 240.447,00.

PÚBLICO - 7.304 torcedores.

LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC).