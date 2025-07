Athletico-PR vence o Amazonas e encosta no G4 da Série B

O Athletico-PR venceu o Amazonas, na noite deste sábado, por 1 a 0, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alan Kardec marcou o único tento do jogo, que aconteceu no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

Com este resultado, o Furacão chega aos 23 pontos e sobe para a sexta colocação, a um ponto de distância do G4. O Amazonas se mantém com apenas 14 pontos e ocupa o 19° lugar, na zona de rebaixamento.

O Athletico-PR volta a campo no próximo sábado, dia 12, quando enfrenta o Goiás, pela 16ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Já o Amazonas visita o Cuiabá, no dia 15, às 19h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

O jogo

O Athletico-PR assustou o Amazonas aos oito minutos. Luiz Fernando fez boa jogada, driblou o zagueiro e bateu com perigo para o gol, mas viu Pedro Caracoci espalmar e evitar o gol. Contudo, pouco depois, o Furacão abriu o placar. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Zapelli bateu cruzado, e Alan Kardec apareceu na área para empurrar para o fundo do gol.

A equipe do Amazonas teve mais posse de bola, mas pouco conseguiu trabalhar para levar perigo ao gol de Mycael. Nos acréscimos, por pouco o Athletico-PR não fez o segundo. Zapelli acionou Kauã Moraes, que invadiu a área e bateu em cima de Pedro Caracoci. Patrick tentou no rebote, mas foi travado.

No retorno ao segundo tempo, o Rubro-Negro chegou a fazer o segundo gol, que foi invalidado. Patrick lançou Zapelli, que deixou com Alan Kardec. O camisa 10 bateu e balançou a rede, mas o árbitro marcou impedimento de Zapelli na jogada e anulou o tento.

Aos 12 minutos, o Amazonas teve a chance de empatar. Rodríguez aproveitou um recuo errado de Felipinho, dominou a bola e bateu para o gol, mas para fora. Cerca de dez minutos depois, o time da casa teve nova chance. Joaquin Torre cobrou falta para dentro da área e Ramires cabeceou, mandando perto da trave. Aos 26, o Furacão chegou a balanças a rede com Luiz Fernando, mas o lance estava impedido novamente.

O Amazonas perdeu Luan Silva aos 45. O atacante acertou Belezi na altura do peito em tentativa de dominar a bola e recebeu o cartão vermelho.