Athletico-PR se recupera de derrota no clássico e bate o Amazonas na Série B

O Athletico-PR parece estar 100% recuperado da derrota no Athletiba. Na noite deste sábado, o time paranaense foi até o Estádio Carlos Zamith para encarar o Amazonas, em partida válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e com gol de Alan Kardec, superou o time da casa por 1 a 0.

O gol de Kardec foi o primeiro do Athletico na história em Manaus (AM). O time paranaense voltou a jogar na capital amazonense após 50 anos, e deixa a terra manauara com boas expectativas para a sequência da Série B.

Com o resultado, o time de Curitiba foi a 23 pontos, saltou para a sexta colocação da Série B e agora fica apenas um atrás do Avaí, primeiro time no G-4. Do outro lado, com 14, o Amazonas está em penúltimo lugar.

Precisando vencer para deixar a zona de rebaixamento, o Amazonas iniciou o duelo pressionando o Athletico, mas quem teve as melhores chances foi o time paranaense. Aos oito, Luiz Fernando recebeu de Zapelli, tirou da marcação e mandou uma bomba, para boa defesa de Pedro Caracoci.

Dominando a posse de bola, o time manauara seguiu ao ataque, mas desperdiçou boas chances, o que custou caro. Aos 19, Zapelli recebeu de Luiz Fernando e deu um passe na medida para Alan Kardec, que de carrinho, mandou para o fundo do gol e colocou o Athletico em vantagem no placar. Após o gol, o jogo caiu em rendimento e só voltou a ter emoção nos minutos finais, quando Kauã Moraes recebeu lindo passe de Zapelli, invadiu a área e parou em Pedro Caracoci. No rebote, Patrick teve a chance de ampliar, mas foi travado e o jogo foi para o intervalo com 1 a 0 para os paranaenses no marcador.

E o Athletico voltou para o segundo tempo com tudo. Logo no primeiro minuto, Zapelli fez o corta luz para Kardec em passe de Patrick, recebeu a bola e mandou para o fundo do gol. Porém, o camisa 10 foi pego em posição irregular no início da jogada e o gol foi anulado.

O Amazonas teve a chance de responder aos 12, quando Felipinho recuou mal e a bola sobrou nos pés de Rodríguez, que cortou para o meio, mas mandou por cima do gol. Aos 21, foi a vez de Torres cobrar falta na cabeça de Bruno Ramires, que assustou Mycael.

O time curitibano voltou a balançar as redes aos 26, quando Luiz Fernando recebeu lindo passe de Zapelli, invadiu a área e mandou para o gol, mas estava impedido e o gol também foi anulado. O Amazonas ainda tentou reagir, mas aos 46, Luan Silva tentou um voleio e acertou o peito de Belezi, sendo expulso. Com um a mais, o Athletico segurou o resultado até o fim e garantiu a vitória.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 0 X 1 ATHLETICO-PR

AMAZONAS - Pedro Caracoci; Wellington Nascimento, Rafael Vitor e Fabiano; Thomás Luciano (Akapo), Larry Vásquez, Domingos (Cocote), Rafael Monteiro (Bruno Ramires) e Durmisi (Joaquín Torres); Kevin Ramírez e Aldair Rodríguez (Luan Silva). Técnico: Guilherme Alves.

ATHLETICO-PR - Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Léo e Esquivel; Felipinho (Tevis), Raul, Patrick e Zapelli (João Cruz); Luiz Fernando e Alan Kardec (Renan Peixoto). Técnico: Odair Helmann.

GOL - Alan Kardec, aos 19 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Vitor, Wellington Nascimento, Bruno Ramires (Amazonas) e Felipinho (Athletico).

RENDA - R$ 46.660,00.

PÚBLICO - 2.787 torcedores.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candancan (SP).

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).