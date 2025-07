Após eliminação no Mundial, Palmeiras embarca para São Paulo ainda neste sábado

O sonho da Copa do Mundo de Clubes acabou para o Palmeiras. Nesta sexta-feira, os comandados de Abel Ferreira perderam para o Chelsea por 2 a 1, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A delegação palmeirense embarca ainda nesta sexta-feira para São Paulo.

O voo que trará de volta o Palmeiras ao Brasil estava marcado para às 11h30 (de Brasília). Os jogadores e a comissão técnica do Verdão desembarcar no aeroporto de Guarulhos, perto da Zona Norte da capital paulista.

Ainda não se sabe se os atletas e os profissionais que estiveram envolvidos no Mundial ganharão alguns dias de folga por parte da diretoria. Enquanto a grande maioria dos clubes brasileiros folgaram durante a pausa para a competição, o Palmeiras está em solo norte-americano desde o dia 10 de junho.

Foco no Brasileirão

Inicialmente, o próximo compromisso oficial do Palmeiras está marcado para o dia 13 de julho, sábado, contra o Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o quarto colocado na competição nacional.