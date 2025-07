Apoiado pelos futuros colegas: jogadores do Chelsea consolam Estêvão em despedida

O atacante Estêvão viveu uma noite de sexta-feira que ficará marcada para sempre em sua carreira. Com a derrota por 2 a 1 para o Chelsea, seu próximo clube, a "cria da academia" se despediu do Palmeiras. Após o duelo, o jovem de 18 anos foi consolado pelos futuros companheiros de time na Inglaterra.

Um dos algozes do Palmeiras, o meia Cole Palmer foi um dos primeiros a consolar o brasileiro. Antes, assim que a venda do atacante ao clube inglês foi concretizada, Palmer e Estêvão trocaram interações nas redes sociais. Ambos, inclusive, fazem a mesma comemoração após seus gols com certa frequência.

"Eu disse ao Estevão que estávamos muito animados para que ele se juntasse a nós, mas acho que ele não entendeu uma única palavra do que eu disse (risos)", disse Palmer.

Além de Palmer, nomes como Liam Delap, Essugo, Reece James e Enzo Fernández abraçaram Estêvão e lhes deram boas-vindas. O brasileiro João Pedro, recém-chegado ao Chelsea, também falou com o atacante.

Foi justamente contra o Chelsea que Estêvão teve seu melhor desempenho entre os quatro jogos disputados na Copa do Mundo de Clubes - o único em que ele marcou. Com isso, deixou seu adeus com uma marca importante e um aviso para o futuro técnico Enzo Maresca.

Passagem de sucesso

A joia formada nas categorias de base do Palmeiras se despede, então, com 83 jogos, 27 gols e dois títulos: Brasileiro (2023) e Paulista (2024) em dois anos. A negociação com o Chelsea estava selada desde junho de 2024. Os valores da transação giram em torno de 61 milhões de euros (R$ 358 milhões na época).