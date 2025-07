Amistoso, mas nem tanto: jogo entre lendas de Corinthians e Boca tem preleção de Tite 'a la 2012'

Logo mais neste sábado, as lendas de Corinthians e Boca Juniors entram em campo na Mercado Livre Arena Pacaembu em um amistoso comemorativo. O duelo celebra o aniversário da conquista da Libertadores do Timão em 2012, que completou 13 anos na última sexta-feira.

Em coletiva na última sexta-feira, Tite relembrou com carinho do título da Libertadores. Já neste sábado, tal qual em 2012, o treinador conversou com umas atletas e realizou a preleção no vestiário junto dos atletas. Um dos presentes no evento, o ex-lateral Fábio Santos revelou

"Para falar a verdade, eu estava até relaxado, mas aí o Tite deu uma palestra lá de verdade e fiquei até ansioso por causa da palestra do Tite. Sabemos que, quando vestimos a camisa do Corinthians, não tem como ser brincadeira. É aquela [palestra dele] de sempre, que ele usa no profissional e usou agora, como se estivesse em 2012", afirmou o ex-atleta na zona mista pré-jogo.

"Depois que você veste a camisa do Corinthians, não tem como ser festa. Só espero uma coisa: que o ponta direita deles não seja o mais jovem [risos]", completou Fábio Santos, que foi titular nos dois jogos da decisão contra o Boca Juniors em 2012.

Outro a comentar a preleção do técnico Tite foi o ex-volante Paulinho, que tem uma relação de carinho muito grande com o treinador. Segundo o atual dirigente do Mirassol, o comandante mostrou a mesma concentração da preleção da época.

"Do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma concentração que ele fala. Ele está mentalmente forte. Você vê nos olhos dele o quanto ele se doou e se doa para o futebol, a vontade dele de vencer nunca para. Foi do mesmo jeito que foi em 2012 a preleção de hoje", afirmou o ex-jogador.

É claro que uma figura tão importante como o 'professor Tite' também não poderia ficar de fora do jogo comemorativo. Histórico treinador do Corinthians e com seis títulos no currículo, ele estará à beira do gramado para comandar a equipe de lendas do Timão.

"A emoção fica aflorada, fica a milhão. Não tem como não ser dessa forma, porque reúne uma série de componentes importantes. Reunir as pessoas que fazem parte, uma equipe toda, um grupo de trabalho, profissionais, torcidas. Essa atmosfera é muito boa. Tem uma energia que aflora do muro de fora para dentro do campo", declarou Tite, emocionado de retornar ao Pacaembu, palco do título de 2012.

O amistoso entre as lendas de Corinthians acontece neste sábado, a partir das 15h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu.