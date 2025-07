Alisson assume posição de líder no São Paulo durante o 1º semestre de 2025

O primeiro semestre de 2025 marcou uma virada de protagonismo para Alisson no São Paulo. Com postura firme dentro e fora de campo, o meio-campista assumiu papel de liderança no elenco tricolor, sobretudo diante das ausências de nomes importantes do setor e de outras referências do grupo.

A temporada começou com duas baixas significativas no meio-campo: Pablo Maia sofreu uma lesão no tornozelo, enquanto Luiz Gustavo foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Sem dois de seus principais volantes, o técnico Luis Zubeldía viu em Alisson um homem de confiança para comandar a faixa central do time.

A parceria no setor variou entre Marcos Antônio, que ganhou espaço e correspondeu, e Bobadilla, utilizado em algumas ocasiões. Mas foi Alisson quem se manteve como constante, tanto na parte técnica quanto como figura de liderança.

Em um contexto ainda mais amplo, o meio-campista precisou assumir responsabilidades maiores com as lesões de Oscar e Lucas, dois dos principais jogadores do elenco. Sem suas estrelas, o São Paulo precisou buscar equilíbrio em nomes que mantiveram regularidade ? e Alisson foi um dos pilares.

Até aqui, o camisa 25 soma 28 partidas disputadas na temporada, com um gol marcado e duas assistências. Mais do que os números, no entanto, seu desempenho tem sido valorizado pela entrega, leitura tática e capacidade de segurar o time em momentos de instabilidade.

Com a expectativa de retorno de peças importantes no segundo semestre, Alisson deverá seguir como referência técnica e emocional de um São Paulo que ainda sonha alto nas competições que disputa em 2025.