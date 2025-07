Alison dos Santos vence Rai Benjamin e brilha na Diamond League com melhor marca do ano

O brasileiro Alison dos Santos (EC Pinheiros) conquistou neste sábado sua 16ª vitória na carreira e a primeira na temporada 2025 da Diamond League. Ele venceu os 400 m com barreiras no Prefontaine Classic, em Eugene (EUA), com o tempo de 46.65 - sua melhor marca do ano. A prova foi disputada no estádio Hayward Field, o mesmo onde foi campeão mundial em 2022.

Alison correu a prova ao lado do campeão olímpico Rai Benjamin (EUA) para ir a frente no final. Benjamin foi o segundo colocado (46.71) e o nigeriano Ezekiel Nathaniel o terceiro (47.88).

A melhor marca pessoal de Piu na carreira é 46.29 (19/7/2022) feita justamente no Hayward Field de Eugene, marca do título de campeão mundial, recorde brasileiro e sul-americano.

Agora, Alison dos Santos se prepara em Clermont, Flórida (EUA), com o treinador Felipe de Siqueira, para competir o Campeonato Mundial de Atletismo, principal torneio de seleções este ano que será realizado no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro.

Awesome Alison! ? The first win of the #EugeneDL?? goes to Alison dos Santos who clocks 46.65 to beat Rai Benjamin in the men's 400m hurdles. ? Logan Hannigan-Downs for Diamond League AG#DiamondLeague? pic.twitter.com/zVCcHn2JIx ? Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 5, 2025

Paulista de São Joaquim da Barra, de 25 anos, Alison é o terceiro colocado no Ranking Mundial de pontos (Road to Tokyo). Sua melhor marca pessoal havia sido obtida na etapa de Estocolmo, Suécia, da Diamond League (46.68), no dia 15 de junho.

Alison dos Santos abriu a temporada no Estádio Nacional de Kingston, na Jamaica, em 4 de abril (47.61). No Grand Slam Track somou cinco vitórias e um terceiro lugar em seis provas (400 m e 400 m com barreiras). Piu também fez a sua melhor marca pessoal nos 400 m rasos - 44.53 -, em Miami, Estados Unidos, no dia 4 de maio, na segunda etapa do Grand Slam Track (era 44.54, desde 2022).