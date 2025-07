Acostumado a títulos, Arão evita promessas no Santos e pede jogo coletivo

Aos 33 anos, Willian Arão embarca para mais um desafio na carreira. O volante assinou com o Santos e tenta ajudar o clube a sair de uma fase ruim. O ex-jogador do Panathinaikos, da Grécia, aliás, chega com um currículo muito vitorioso.

Arão foi campeão em praticamente todas equipes que defendeu. Ele soma troféus por Corinthians, Flamengo, Fenerbahçe e Panathinaikos. No Peixe, ele evitou fazer promessas.

"Estamos na pré-temporada, tentando fazer o time como um todo jogar e se enquadrar no que o professor pede. O Santos sempre briga por título, é o lugar do Santos, não na 15º posição. O que os jogadores pensam é no próximo jogo. Não consigo prometer nada para o torcedor até dezembro. Tem muita coisa para acontecer até lá. O foco é no próximo jogo, ganhar os três pontos. É passo a passo. Temos que pensar nos próximos três pontos e assim vamos caminhando", contou.

O novo camisa 15 do Santos ainda aproveitou para fazer uma análise do elenco. Na visão dele, o time é forte e pode jogar de igual para igual com outras equipes da primeira prateleira do futebol brasileiro.

"Se todo mundo jogar no seu melhor, acho que sim (pode brigar), tem bons jogadores. Um mês atrás jogou contra o Botafogo e fez um grande jogo, mas perdeu. Tem capacidade para jogar de igual para igual, mas tem que vencer. É preciso conseguir os três pontos, isso dá mais confiança. Se todos jogarem no alto nível, temos capacidade. Mas precisamos ser melhores como equipe, não só individualmente. Às vezes um não está no seu melhor dia e falha, mas a equipe corrige. Acredito muito na equipe. Se a equipe estiver forte, podemos competir de igual para igual", disse.

"Treinei apenas dois dias com o time. Mas vejo um time com muita fome e vontade, com muita força para poder dar a volta por cima, sempre me dedicando ao máximo nos treinos. São garotos espetaculares. Acredito que estamos fazendo um trabalho no limite para chegar no jogo e jogar da melhor forma, física, técnica e mental. Quando todos estiveram no ace, os resultados melhores vão aparecer com certeza", finalizou.

O Santos deve retornar aos gramados no clássico contra o Palmeiras, em casa. Isso, é claro, se o time palmeirense não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Com 11 pontos, a equipe comandada por Cléber Xavier ocupa a 15ª posição, à frente do Internacional (17º), primeiro time na zona de rebaixamento, apenas por critérios de desempate.