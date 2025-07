Abel vê eliminação do Palmeiras para o Chelsea no "detalhe" e define: "Orgulho e tristeza"

O sonho do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da Fifa terminou nesta sexta-feira. O Verdão foi derrotado pelo Chelsea, por 2 a 1, pelas quartas de final, e deu adeus ao torneio. Os gols do time inglês foram marcados por Cole Palmer e Weverton (contra), enquanto Estêvão fez para o Alviverde, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

"Detalhes. É difícil sofrer um gol como sofremos no 2t, a bola desviou no jogador, então é pesado, mas devemos aceitar. O Chelsea foi melhor que nós. Acho que no intervalo fizemos algumas mudanças no time, infelizmente no segundo tempo não pudemos marcar o segundo gol. Como você disse, lutamos até o fim, o jogo foi decidido no detalhe", avaliou.

"Dois sentimentos: orgulho e tristeza, porque perdemos, a maneira como sofremos o segundo gol, mas isos é futebol. Temos que aceitar e seguir em frente", seguiu.

O Chelsea saiu na frente e abriu o placar com Cole Palmer no primeiro tempo. O Verdão, que teve dificuldades no primeiro tempo, voltou melhor no segundo e empatou com Estêvão, aos sete. Já aos 37, quando o Alviverde tinha feito certa pressão no adversário, viu os Blues voltaram a ficar na frente do placar. A bola desviou no goleiro e morreu no fundo do gol.

"O jogo acabou agora, muitos sentimentos. Tristes pelo jeito que perdemos, mas ao mesmo tempo estou orgulhoso pelo que fizemos aqui, acho que merecíamos mais", finalizou Abel.

Com a, a eliminação a equipe de Abel Ferreira voltará ao Brasil e focará no Campeonato Brasileiro. A equipe tem compromisso marcado no dia 16, contra o Mirassol, no Allianz Parque.