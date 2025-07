Abel vê Chelsea melhor no 1º tempo e lamenta 'detalhe' no gol de eliminação

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, disse que o Chelsea foi superior ao alviverde no 1º tempo da partida das quartas do Mundial — o jogo acabou 2 a 1 para os ingleses. O português ainda lamentou o "detalhe" no gol que decidiu o jogo, mesmo diante da melhora, segundo ele, de sua equipe na etapa final.

É difícil sofrer um gol como o que sofremos no 2º tempo, em um corte e um desvio do meu jogador. É difícil, mas nós temos que aceitar. Na 1ª etapa, o Chelsea foi melhor do que a gente. No 2º tempo, nós fizemos algumas ajustes no nosso time, mas infelizmente não fizemos o gol. Lutamos até o final, mas a partida foi decidida em detalhes Abel Ferreira, ao Dazn

"A sorte faz parte do jogo", diz Abel ao Sportv

Falhas no 1º tempo. "Nós não conseguimos encaixar na forma do nosso adversário. Esperávamos uma construção diferente deles, sobretudo em cima do nosso lado esquerdo, onde não conseguimos encaixar nosso posicionamento. Quando a bola estava na esquerda, libertávamos o Palmer. Nosso adversário encontrou ele, e ele fez a diferença. No 1º tempo, nosso adversário foi melhor."

Mudança. "No 2º tempo, fizemos o ajuste que tínhamos que fazer, eles tinham um lateral exposto, mas precisávamos nos preocupar com o número 10 deles. Conseguimos fazer isso, empatamos e o jogo estava dividido. Nas vezes que chegamos no ataque, não conseguimos finalizar e, depois, é duro."

Gol desviado. "O adversário é bom suficiente para ganhar de outra maneira, mas a sorte faz parte do jogo. É possível ganhar todos os jogos quando a facilidade está ao lado. Podemos ganhar do Chelsea, basta ver como eles fizeram o gol. Arriscamos um pouco diante deles, que tem uma equipe física, mas é dar os parabéns ao nosso adversário. Nosso torneio acaba aqui e seguimos em frente."

Palmeiras eliminado do Mundial

O Palmeiras se despediu do Mundial de Clubes nas quartas de final após derrota para o Chelsea — os ingleses cravaram 2 a 1 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Palmer abriu o placar e Estêvão igualou, mas um gol de Malo Gusto, com direito a desvio, garantiu a vitória europeia. O resultado coloca os ingleses na semifinal diante do Fluminense.