Abel teve culpa na eliminação do Palmeiras? Comentaristas debatem

Depois da derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes, Danilo Lavieri e Renan Teixeira, no Fim de Papo, opinaram sobre a responsabilidade de Abel Ferreira, técnico alviverde, no resultado.

Com a vaga garantida, o Chelsea encara outro time brasileiro na sequência da competição: o Fluminense. A equipe tricolor venceu o Al-Hlial (SAU) por 2 a 1 para se classificar.

Lavieri: Estratégia de Abel foi muito ruim no 1º tempo

O jogo do Flamengo [contra o Chelsea] tem uma diferença por ser fase de grupos e mata-mata. Tem um diferencial nesse ponto. O Chelsea jogou em uma rotação em que nenhum momento jogou contra o Flamengo. [...] A postura do Palmeiras no primeiro tempo foi muito ruim, a estratégia do Abel foi muito ruim. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou e, surpreendentemente, sem mudar as peças. O Palmeiras melhorou bem.

Danilo Lavieri

Renan: Sistema atrapalhou Palmeiras no primeiro tempo

A postura do Abel, a leitura de jogo do Abel me incomodou hoje. Quem assiste ao Chelsea na temporada sabe que o Malo Gusto não é um lateral direito que fica aberto quando o time tem a bola - ele vai para dentro e vira um meia. [...] A defesa do Palmeiras toda se perdeu. O Facundo não sabia se ficava no Malo Gusto ou se atacava o zagueiro do lado dele. Consequentemente, o Vanderlan não sabia o que fazer. Eu entendo as críticas ao Vanderlan e ao Micael, mas o sistema atrapalhou a atuação individual deles.

Renan Teixeira

