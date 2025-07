Abel Ferreira lamenta o segundo gol do Chelsea: 'São dois sentimentos: orgulho e tristeza'

Orgulho e tristeza. Estes foram os sentimentos do técnico Abel Ferreira, após a eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes, com a derrota, por 2 a 1, para o Chelsea, nesta quinta-feira, na Filadélfia, pelas quartas de final.

"São dois sentimentos. Orgulho e tristeza. O time lutou até o final, mas nosso adversário foi melhor. A maneira como foi o segundo gol nos deixa triste", disse o treinador português ainda no gramado.

Abel admitiu que precisou fazer ajustes no time para o segundo tempo. "Não fizemos uma boa primeira etapa, mas com as alterações conseguimos o empate, mas não fizemos o segundo gol."

Perto dos 20 minutos, Abel colocou Paulinho, que tinha sido decisivo na classificação diante do Botafogo. O jogador chegou a fazer uma bela jogada pela esquerda nos minutos finais, mas a finalização passou perto da trave esquerdo do gol do time inglês.