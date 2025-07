Abel diz que Palmeiras cumpriu objetivo no Mundial, mas cobra após eliminação: "Podíamos ter feito mais"

As quartas de final marcaram o fim da trajetória do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Na noite de sexta-feira, o Verdão perdeu por 1 a 0 para o Chelsea, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e deu adeus ao torneio. O técnico Abel Ferreira avaliou que o objetivo de sua equipe foi cumprido, mas cobrou que poderia ter feito mais nesse último jogo.

"Muito sinceramente acho que nós fizemos bem, corrigimos o que tinha que corrigir, entramos no jogo. Custa muito a forma como sofremos o segundo gol. Podemos e merecíamos ir à prorrogação, mas o futebol é assim. Levamos daqui mais uma experiência", disse o treinador.

O Palmeiras entrou no primeiro tempo com uma postura bem diferente daquela contra o Botafogo. E, fora isso, também tinha mudanças importantes no setor defensivo para um jogo desse tamanho. Mas, a tensão de início de jogo custou caro ao Verdão, que viu Cole Palmer abrir o placar aos 16 minutos do primeiro tempo.

"O árbitro perguntou se queríamos parada e eu disse que sim porque é quando pode ajustar e intervir e ajudar os jogadores. Aquela correção podia ter feito de forma mais direta na primeira parte. Às vezes, sem perder a ambição de ganhar, porque não há jogos que não jogos para ganhar. Tem que entender esses tipos de jogos", avaliou Abel.

A equipe palmeirense começou a melhorar na reta final do primeiro tempo e voltou para a segunda etapa com as mesmas peças, mas melhor. Aos sete minutos, Estêvão insistiu pela direita e fez um golaço, deixando tudo igual. O jogo ficou apertado e disputado, mas aos 37 minutos, o Chelsea contou com um pouco da sorte e fez o 2 a 1 em um gol, que foi dado contra para Weverton. O chute de Malo Gusto desviou em Giay, bateu em Weverton, que já vinha caindo, e morreu no fundo da rede.

"Nosso sonho terminou, pelo menos esse. Nosso objetivo foi largamente cumprido. Eu não sei quanto aos jogadores, mas senti que podíamos ter feito mais. Mas o futebol é isto, tem o lado da sorte e preferia ter perdido de outra maneira e não desta", lamentou.

Agora, o Palmeiras junta os cacos e volta para o Brasil para focar nas outras três competições que tem pela frente. A equipe de Abel Ferreira tem compromisso marcado para o dia 16 de julho, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.