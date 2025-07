Abel chama Estêvão de "filho" e revela papo com técnico do Chelsea sobre joia: "Precisa cuidar dele"

O Palmeiras se despediu da Copa do Mundo de Clubes na noite desta sexta-feira depois da derrota por 2 a 1 para o Chelsea, nas quartas de final. O duelo marcou também o fim da trajetória de Estêvão na equipe alviverde. Ele se defenderá a partir de agora justamente o Chelsea. O técnico Abel Ferreira demonstrou carinho pelo jogador e revelou o papo que teve com Enzo Maresca, técnico dos Blues, sobre a Cria da Academia.

"Ele é meu filho. Eu tenho duas filhas, mas ele é meu filho. Eu falei antes com o Maresca, é um bom técnico. Eles compraram um bom jogador, mas mais do que isso, uma pessoa incrível. É um menino de 18 anos. Precisa cuidar dele, dar carinho", disse Abel.

"No começo, vai cometer erros, mas como viram hoje, é um bom jogador, com muitas habilidades. Ele pode ganhar um jogo sozinho, tem essa capacidade de drible, finalização. Quando ele subiu ao profissional disse que tem que jogar com e sem bola", seguiu.

O Chelsea acertou a compra de Estêvão em junho de 2024, ainda quando Estêvão tinha 17 anos. O atleta só poderia se transferir à Europa depois de completar 18 anos, o que aconteceu em abriu deste ano. No acordo, o Palmeiras definiu que ele só se juntaria ao novo time depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. A transferência girou em torno de 61 milhões de euros (R$ 358 milhões).

Quis o destino que sua despedida do Palmeiras fosse justamente contra seu futuro clube. E foi contra o Chelsea que Estêvão marcou seu primeiro e único gol no torneio. Contudo, o gol solitário do Verdão não foi suficiente.

"Ele é novo, é a primeira vez que vai jogar fora. Disse para ele que o sol não aparece muito na Inglaterra. Anoitece cedo. Mas, com certeza, acredito que o Chelsea terá condições de apoiá-lo. Ele é um jogador fantástico, mas precisará da ajuda do clube", contou Abel.

Agora sem Estêvão, portanto, o Palmeiras junta os cacos e volta para o Brasil. A equipe de Abel Ferreira tem compromisso marcado para o dia 16 de julho, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.