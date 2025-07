'17 anos com corpo de 15': por que Santos adota cautela com Robinho Jr

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos adota cautela com a participação de Robinho Júnior no elenco profissional.

O que aconteceu

O filho de Robinho foi inscrito no Campeonato Brasileiro, mas ainda pode demorar um pouco para ter chances reais. O discurso do Peixe é de não ter pressa.

O Santos argumenta que Robinho, de 17 anos, tem maturação tardia. E que acelerar os passos prejudicaria seu desenvolvimento.

O UOL ouviu que "Robinho tem 17 anos, mas com corpo de 15". Em contrapartida, outros atletas mais novos apresentam físico de adulto. A ideia é respeitar as características e traçar um plano individual de transição.

Esse desenvolvimento mais lento fez com que Robinho quase fosse dispensado no sub-15. Antigos profissionais da base santista viam talento, mas temiam pelo déficit físico.

Robinho continuou, cresceu e agora se firma no sub-20 do Santos. O Peixe ainda vê lastro para aumento tanto de estatura quanto da parte muscular.

Esse contexto faz com que o Menino da Vila possa aparecer mais em treinos do elenco profissional, mas siga atuando pela base. Um número de oportunidades maior só deve pintar a partir de 2026, depois da Copinha.

Robinho Júnior é atacante, canhoto, e de muita habilidade. Dessas características, porém, outros meninos pintam mais preparados no momento e podem passar à frente, como Mateus Xavier e Pedro Padula.

O filho de Robinho tem contrato com o Santos até abril de 2027. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 320 milhões).

A carreira ainda é gerida pela mãe, com a ajuda de amigos da família. No dia a dia, o Peixe blinda o garoto por causa da prisão do pai, mas não vê grande impacto. Robinho Júnior é tido como um jovem tranquilo e compromissado.

Robinho está preso desde março de 2024. A pena é de nove anos de prisão por estupro coletivo a uma mulher albanesa em Milão, em 2013.