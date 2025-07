Xabi faz mistério sobre Mbappé no Real e elogia brasileiros: 'Contamos com eles'

O técnico Xabi Alonso adotou um tom enigmático na coletiva desta sexta-feira, em Nova Jersey, ao ser questionado sobre a presença de Kylian Mbappé entre os titulares do Real Madrid no duelo contra o Borussia Dortmund, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Recuperado de uma gastroenterite que o deixou fora da fase de grupos, o craque francês voltou a campo contra a Juventus e atuou por 30 minutos, mas sua titularidade ainda é incerta. "Kylian está melhor, treinou bem nos últimos três dias, mas vamos conversar pela manhã antes do jogo. Gosto de falar com os jogadores antes da imprensa", afirmou, com bom humor.

A disputa por posição é com o jovem Gonzalo García, revelado nas categorias de base do clube, que vem aproveitando a chance: são três gols e uma assistência em quatro partidas no torneio. "Ele está aproveitando a oportunidade com trabalho e gols. É o que esperávamos dele", elogiou Xabi Alonso.

O treinador também afirmou que Mbappé e Gonzalo podem jogar juntos, dependendo do cenário do jogo. "São jogadores complementares. Se o contexto pedir, não descartamos nada."

Xabi comenta situação dos brasileiros

Além de comentar o setor ofensivo, Xabi exaltou o desempenho dos brasileiros Endrick e Rodrygo, mesmo com ambos com pouco tempo de jogo neste Mundial. "Contamos com os três atacantes. Endrick está se recuperando bem, e Rodrygo está com a mentalidade certa, preparado para quando for preciso. Falei com ele ontem, está motivado."

Xabi Alonso também comentou sobre a importância de entender os diferentes estilos de jogo presentes no torneio. "É um Mundial que mostra o nível de outras ligas que nós, europeus, às vezes ignoramos. O Brasileirão, a Liga Saudita, a Argentina... todas têm valor. Precisamos entender isso e sair um pouco da bolha da Champions."

O Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmund neste sábado, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. A partida marca um reencontro recente: os clubes decidiram a penúltima final da Liga dos Campeões, em 2024, vencida pelos espanhóis por 2 a 0.

Quem avançar encara na semifinal o vencedor do confronto entre PSG e Bayern de Munique. Do outro lado da chave, o Fluminense já está garantido na semifinal e aguarda o vencedor de Palmeiras x Chelsea.